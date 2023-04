A los 261 días de gobierno, Gustavo Petro tuvo su propio estallido: sacó a siete ministros. No se recuerda en Colombia una crisis de gabinete de esta dimensión apenas a ocho meses de mandato.

Y decimos estallido porque la terquedad con que el Presidente ha insistido en mantener su reforma a la salud produjo la rebelión de los partidos de su coalición de gobierno. La coalición, que prometía funcionar como aplanadora en el Congreso, protestó y voló en mil pedazos.

Salieron los ministros que eran cuotas de los partidos que no ayudaron a pasar la reforma a la salud en la Comisión Séptima (liberales, conservadores y la U), pero también la ministra de Salud, Carolina Corcho, y el ministro de interior, Alfonso Prada, que perdieron el primer pulso en el Congreso.

Este abrupto cambio tiene aspectos preocupantes pero no podemos negar que también trae cosas buenas.

Es preocupante, por ejemplo, el contexto en el que ocurren estos cambios. Un contexto de un Petro enfurecido, frustrado, porque sus reformas y su programa de gobierno no caminan. No parece importarle si el poco avance se debe a debilidades técnicas o políticas de su equipo, o a problemas de contenido de sus reformas. Ni parece importarle tampoco que toda reforma deba pasar por un procedimiento constitucional: la pretensión caudillista de Petro de que sus reformas fueron aprobadas el día que él fue elegido no tiene pies ni cabeza.

¿Pero cómo vamos a negar lo bueno? La salida de Carolina Corcho del ministerio de Salud es una de las mejores noticias que pudo haber recibido nuestro país en lo corrido del año. Esta funcionaria, aferrada a una visión intransigente e ideologizada del sistema de salud, parecía dispuesta a arrasar con todo y a destruir todo si no se acogía a pie juntillas su reforma. Y así, mientras ella defendía a capa y espada su impopular proyecto, en el país se agudiza la escasez de medicamentos. Corcho parecía dispuesta a que todo se viniera abajo si no se le daba gusto con su reforma. En buena hora sale de su cargo.

La reemplaza Guillermo Alfonso Jaramillo, quien es una persona más razonable, aterrizada y experimentada que la ex ministra Corcho. Tiene experiencia en el sector, toda vez que fue secretario de Salud de Bogotá, y sobre todo tiene la virtud del consenso, que Corcho no tenía, y cae bien en todos los sectores. Es prematuro anticipar un giro positivo en lo referente a la reforma, pero al menos cabe esperar un cambio de actitud. En lo que tendría que afinar, teniendo en cuenta su trayectoria en Bogotá, es en su capacidad de ser eficiente a la hora de administrar bien el sistema de salud.

Sale el ministro de Ciencia. ¿Alguien sabe qué hizo? Comunidades varias de científicos afirman tampoco saberlo, y haber tenido una mala impresión en las interacciones con él. En el ministerio lo sentían más interesado en viajar y se mostraban sorprendidos por su dispositivo de seguridad, ciertamente extraño para un ministro de Ciencia.

¿Cómo no va a ser una buena noticia la salida del ministro de Transporte Guillermo Reyes? El mismo que llega al ministerio admitiendo que no sabe nada de su cartera, y precedido por acusaciones comprobadas de plagio académico. Hoy, al irse, deja un país fragmentado, con puentes caídos y carreteras cerradas, con bloqueos a diario en las principales vías del país, y con sospechas serias sobre sus relaciones con un megacontratista de cuyo avión privado habría disfrutado en varias ocasiones. Lo reemplaza William Camargo, quien como director del IDU en la alcaldía de Petro mostró ser un funcionario leal y decente. Falta ver que papel puede jugar en proyectos como el metro de Bogotá teniendo en cuenta que ha sido devoto del metro subterráneo.

En la crisis de gabinete, todos los ojos estaban puestos en el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo. Su presencia en el gabinete fue vista como garantía de que no habría excesos ni locuras, y de que se respetarían las instituciones económicas, su buen manejo y su independencia.

Algún día Ocampo se tenía que ir, no iba a durar para siempre. Y llega Ricardo Bonilla, quien, aunque no tiene todos los cartones ni el prestigio internacional de Ocampo, es conocido como un hombre prudente, que hizo una buena labor en la secretaría de Hacienda de Bogotá. Su participación en la comisión de expertos tributarios fue ampliamente reconocida y bien ponderada. Para que pueda restaurar la confianza que queda en vilo tras la salida de Ocampo, es importante que rápidamente exprese su compromiso con la independencia del Banco de la República y su respeto a la regla fiscal.

En conclusión, el cambio no permite decir que Petro se radicaliza pero sí que va a gobernar con los que han sido leales a él (tres de los nuevos trabajaron como secretarios de su Alcaldía: Jaramillo, Bonilla y Camargo) y con dos zorros políticos que le ayudarán a construir consensos: el propio Jaramillo y Luis Fernando Velasco.

Queda en el trasfondo algo preocupante, y es que el Presidente, cada vez más, tiene una intensa necesidad de rodearse de su gente, de estar con aquellas personas que le hacen sentir cómodo. Es evidente que le molestan las perspectivas contrarias, y que se siente molesto y frustrado cuando le contradicen. Preocupa esto, pues puede el mandatario encapsularse y volverse incapaz de corregir el rumbo cuando sea necesario. Toda persona, pero más un presidente, necesita gente que le pueda decir que no está siguiendo el camino correcto. Y hay que escuchar.