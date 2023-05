Fabio Echeverri Correa, presidente de la Asociación Nacional de Industriales por dos décadas, pronunció en 1981 una frase que hizo historia: “la economía va bien, pero el país va mal”, para expresar la paradoja de un país abrumado por el narcotráfico y la violencia, pero con buenos indicadores económicos.

Ahora, 40 años después, aunque en magnitudes distintas, un fenómeno similar podría estarse dando en el país: la actitud hostil y los anuncios erráticos del presidente Gustavo Petro han provocado que Colombia esté lejos de ser el lugar óptimo para hacer negocios. Sin embargo, “las empresas van bien”: no sólo muchas de ellas lograron cerrar el año 2022 presentando resultados históricos, sino que en estos primeros meses del año han mostrado poder sostener dicha tendencia. La gran pregunta es ¿si se trata de la inercia del extraordinario año que acaba de pasar o si el mercado y las empresas van a seguir en excelente estado de salud?

Por lo pronto, hay varias métricas que muestran que la pendiente se estaría poniendo cuesta arriba para las empresas. El “riesgo país”, por ejemplo, se ha deteriorado. Los Credit Default Swaps (CDS) de Colombia —que básicamente son unos seguros que se compran para cubrirse frente a un potencial impago del deudor y, por tanto, son una buena forma de aproximar el riesgo político de un país— se dispararon desde que Petro fue elegido presidente. A esta altura, Colombia ya se desacopló de países como Brasil o Perú, con quienes antes compartíamos un perfil de riesgo similar. Esto hace que para las empresas colombianas sea más caro pedir prestado y más difícil conseguir inversión.

Además, la volatilidad en la tasa de cambio frente al dólar y sus nuevos niveles que a veces rozan los $5.000 pesos representan grandes obstáculos para los empresarios. Todo lo importado ahora se hizo más caro, al igual que la incapacidad para predecir cuánto valdrá el dólar hacia el futuro, lo cual dificulta hacer negocios de largo plazo.

Por otro lado, varias industrias se han visto existencialmente amenazadas con los anuncios y medidas del presidente. Las empresas de energía tienen frenada la inversión de nuevos proyectos ante el temor de que, de la noche a la mañana, les cambien las reglas del juego. Los fondos de pensiones y empresas de salud no tienen ni idea si podrán seguir existiendo dentro de unos años. La construcción de vivienda de interés social ha caído más del 70%, en gran medida impulsado por la incertidumbre que ha habido con el subsidio Mi Casa Ya. Los concesionarios de infraestructura no saben cómo se les compensará en el futuro el hueco en sus finanzas producto de las tarifas del congelamiento de peajes, que según cálculos de Fedesarrollo podrían generar un hueco de $13,8 billones hasta el año 2040 para el sector. Por no hablar de cómo han sufrido con el giro de pagos desde el gobierno. Y la lista podría seguir.

Además, en general, todos los grandes empleadores se han visto golpeados por el aumento de los impuestos de la reforma tributaria del año pasado y el posible encarecimiento del empleo formal que podría venir con la propuesta actual de reforma laboral. Pareciera que al que no quiere caldo, este gobierno le da dos tasas.

Si a eso le sumamos los notables aumentos que se han presentando en los gastos financieros de muchas empresas producto de las altas tasas de interés a nivel global y la inflación en básicamente todas las cadenas de suministro, podríamos decir que se está dando “la tormenta perfecta” para una debacle empresarial.

Aún así, a pesar de todo, muchas de las empresas colombianas han sabido responder a las adversidades. Varias de las más grandes continúan “sacándola del estadio”. No es sino mirar algunos ejemplos de la región. Nutresa cerró el primer semestre del año creciendo 36% en ingresos, 38% en Ebitda y 16% en utilidades. Bancolombia sumó más de COP 1.7 billones en utilidades este comienzo del 2023, 5% por encima del año anterior. Grupo Argos creció más de 25% en ingresos respecto al año anterior, al igual que registró una utilidad neta 2,5 veces superior a la del mismo periodo en el 2022.

Sin embargo, al mismo tiempo, la incertidumbre por la situación política del país les pasa factura a su percepción de valor. Desde la elección de Petro, a pesar de los buenos resultados, las acciones de las compañías listadas en la Bolsa de Valores de Colombia se desplomaron más del 30% en 2022, en algunos casos llegando inclusive a caídas de más del 50%. Al sumar el efecto de la devaluación, la pérdida de valor es todavía peor: en dólares la caída ha sido, en promedio, de más del 40%.

Según la última encuesta de confianza y credibilidad Edelman 2023, más de la mitad de los colombianos confía en los empresarios, mientras que apenas el 32% confía en el Gobierno. A las empresas les sigue yendo bien. La pregunta, otra vez es, ¿hasta cuándo?