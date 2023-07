Como todo lo que ocurre con China tiene consecuencias directas o indirectas en el resto del mundo, preocupa ver ciertos signos de debilidad en su economía, la segunda más importante después de Estados Unidos. Hay señales inquietantes en el consumo, las exportaciones y el sector inmobiliario que son sus tres grandes pilares, y todo parece indicar que el crecimiento de este gigante se resquebraja, de manera que no debemos quitarle el ojo de encima.

Ya se intuía algo por el frenazo que sufrió su economía a causa de las restricciones sociales tan estrictas que impuso el gobierno para combatir el covid. Recordemos que cuando el resto del mundo ya había normalizado el regreso a las distintas actividades, los chinos permanecían en una burbuja estática, en parte porque le apostaron más al aislamiento que a la vacunación, pero también por ese control férreo y vigilante que ejerce el Estado sobre sus ciudadanos.

Este Estado gigantesco y muy del estilo “Gran Hermano” parece ahora que no tuviera la capacidad para dinamizar la economía de la que ha hecho gala en otras ocasiones. Más parece que está al límite de sus fuerzas, ya que el endeudamiento público que tiene se acerca al 100% del producto interno bruto, lo que pone a temblar al más valiente. Su repercusión en el desempleo es directamente proporcional pues las empresas se repliegan y frenan los contratos debido a la incertidumbre. Quienes más lo han sentido son los jóvenes, situación que se repite una y otra vez en diferentes países, pero que en la China tiene consecuencias que afectan a cientos de millones: el 20% de la gente joven, incluido el de nivel profesional que acaba de salir de las universidades, sufre con esa tasa de desempleo.

Y el panorama no puede ser más inquietante. El consumo, que es el gran motor de la actividad, no logra recuperarse del todo después del frenazo de la pandemia. El potente sector inmobiliario se encuentra en crisis y da señales de agravarse. Y las exportaciones sufren con la menor demanda de Estados Unidos y la Unión Europea.

Todo lo anterior se mezcla en una especie de coctel que ha puesto la economía china al borde de la deflación porque su índice de precios muestra desde hace varios meses una evolución nula. Y lo que reflejan las estadísticas oficiales sobre su crecimiento interanual no es lo que esperaban los analistas. Calculaban un 7,1% pero la realidad les entregó un 6,3%. Las autoridades chinas aspiran a que su economía pueda llegar a fin de año con un crecimiento del 5%, pero lo ven tan difícil que han tenido que reconocer que las dificultades para conseguirlo son enormes.

Diversos analistas explican que esta no es una situación meramente coyuntural, sino que obedece a un cambio profundo y estructural en la sociedad y en la economía, lo que exige revisar el modelo que han seguido hasta ahora. China ya no es la gran fábrica del mundo, cuya producción infinita y bajos sueldos, ejercía de imán para tantas otras empresas del mundo. Ahora prevalece una gran clase media que ha adquirido nuevos hábitos de vida y de trabajo y que no está dispuesta a matarse 18 horas por un salario cualquiera. Y aunque este cambio ha hecho aumentar el consumo interno masivo, lo que sería fundamental para el crecimiento, todavía no se produce al ritmo que se necesita.

Por lo pronto, el gobierno se ha puesto manos a la obra y las autoridades han tomado una serie de medidas con las que confían poder superar esta situación. De entre los varios estímulos a la actividad destaca el aumento de los préstamos a los promotores inmobiliarios, pues se sabe que este es uno de los motores de su economía. Qué tanto logre está por verse, pero reconocer los grandes desafíos e intentar superarlos es un primer paso fundamental.

El papel de China en la economía mundial seguirá siendo clave pase lo que pase. Y para el futuro cercano se sigue contemplando la posibilidad de que supere a la economía estadounidense. Habrá que observar con cuidado qué tanta capacidad de adaptación tiene China, un país que se ha trazado metas gigantescas a punta de “ejércitos” ciudadanos disciplinados, pero que ahora debe recalibrar sus estrategias y hacer una buena lectura del rumbo que está tomando su sociedad para salir del bache por el que está pasando.