Un ramillete de nuevos fármacos fueron la revelación del mundo científico en el 2023 y los ejecutivos de las industrias farmacéuticas sus estrellas. Este año empieza con un reto social desafiante y es conseguir que estos medicamentos lleguen al mayor número de personas posible para que sea un enorme volumen de población la que pueda beneficiarse de ellos.

Estamos hablando de fármacos para tratar la obesidad, el Alzheimer, el cáncer y el colesterol que han sido creados en laboratorios desde perspectivas novedosas basadas en la edición genética o en las células madre y que confirman que mientras más individualizado sea un tratamiento, es decir, más hecho a medida, mejores serán los resultados.

La buena noticia es que la ciencia sigue demostrando ser una de las mejores versiones del ser humano. Pero la no tan buena es que, por ahora, tanto tratamiento sofisticado queda fuera del alcance de muchos ciudadanos y su uso a gran escala puede llegar a ser inasequible para el sistema sanitario de cualquier país desarrollado, ya ni hablar de aquellos con presupuestos en vías de desarrollo. El costo de algunas de estas terapias llega a ser tan elevado que las negociaciones entre los gobiernos y las empresas farmacéuticas para fijar los precios se alargan y se alargan tanto que impiden el acceso oportuno a los pacientes a tratamientos eficaces y ya aprobados. Para la muestra un botón: el lapso que transcurre entre la aprobación de un tratamiento oncológico en Europa y su llegada a los hospitales puede ser en promedio de un año y medio. Ese es un tiempo valioso y definitivo del que puede depender la supervivencia de miles de enfermos.

Hay ejemplos concretos. Los nuevos fármacos para tratar la obesidad, entre los que se incluye el famoso Ozempic, fueron designados por la revista Science como el avance científico más importante del año 2023. Las enfermedades relacionadas con la obesidad figuran entre las tres principales causas de muerte en el mundo, de ahí que componentes como la semaglutida (del Ozempic) y la tirzepatida, ya aprobadas por la Agencia Europea de Medicamentos, sean esperados con ansias. Con cualquiera de estos dos fármacos se consigue inhibir el apetito, combatir la diabetes tipo 2 o reducir la mortalidad cardiovascular y la enfermedad renal.

Frente a este magnífico panorama, llega entonces el choque con la cruel realidad. Las inyecciones semanales de semaglutida para la obesidad, que ya se comercializan en países como Alemania, Dinamarca, Noruega y el Reino Unido, cuestan alrededor de 300 euros semanales. Teniendo en cuenta que el 17% de los adultos de la Unión Europea sufre de obesidad, es fácil concluir que ningún sistema sanitario puede disponer de los recursos suficientes para pagar el tratamiento. Y mucho menos cuando esto implica medicarse durante años porque se vuelve a engordar cuando se interrumpe su uso. En Colombia, una sola dosis de Ozempic cuesta alrededor de $300.000, lo que permite hacerse una idea de lo costoso que podría llegar a ser un tratamiento completo.

Pero el asunto no se limita solo a este tipo de fármacos. Los altos precios constituyen un problema estructural en esa no siempre buena relación entre los sistemas sanitarios y la industria farmacéutica. Terapias innovadoras de anticuerpos que pueden frenar un 27% el declive cognitivo en las fases iniciales del Alzheimer cuestan 24.000 euros anuales. Volviendo al caso de la Unión Europea, porque estamos hablando de economías potentes, 5,4 millones de personas se podrían beneficiar con ese tratamiento, pero su costo equivaldría a la mitad de todo el presupuesto farmacéutico de los países que hacen parte de la UE. Sería literalmente insostenible. Ni que hablar de Colombia donde todavía no han llegado este tipo de medicamentos, y el tamaño del mercado, uno de los más pequeños del mundo, implica una gran dependencia de las importaciones para satisfacer la demanda.

Lo mismo ocurre en el campo cardiovascular con el medicamento inclisirán que reduce el colesterol (2.300 euros anuales por persona) o en el área de la oncología donde nuevas terapias moleculares e inmunoterapias contra el cáncer son noticias magníficas por su capacidad de aumentar las tasas de superviviencia, pero los costos de los tratamientos son prohibitivos.

El por qué se ha llegado a esta situación responde a múltiples causas. La investigación y la innovación médica son muy caras y requieren altas inversiones en infraestructura, materiales y personal. Los ensayos clínicos son costosos y a veces pueden fracasar, y producir y comercializar los medicamentos se lleva buena parte del presupuesto. Y mientras más personalizada es la terapia, más se disparan los costos por obvias razones.

Mención aparte merece decir que la industria farmacéutica no se maneja con criterios de hermanitas de la caridad, sino con la lógica de las grandes empresas. Los precios se fijan priorizando la rentabilidad, aunque se han visto tímidos pasos para flexibilizar el precio de uno que otro medicamento.

Es una tensa relación que se debe seguir manejando de la mejor manera: ni tanto que queme al santo, ni tan poco que no lo alumbre. Del lado de los usuarios tratar de entender que la investigación aplicada a la salud cuesta, y por ende no se puede esperar que esas grandes empresas salgan a vender sus descubrimientos de vanguardia a precio de huevo; pero también del lado de los cacaos de la medicina, entender que no es moral ni éticamente aceptable especular con los precios de estos bienes que para muchos son de primera necesidad: cada vez más gente debe poder disfrutar de estos descubrimientos.

Debemos buscar cada día que la salud sea más un derecho que un privilegio. Mientras haya diálogo, buena voluntad y un espíritu generoso, es posible percibir un beneficio económico individual a la vez que se permite el acceso a más y más pacientes a tratamientos que pueden cambiar la calidad de sus vidas. .