Segunda semana de lo que parece ser una lluvia de ‘globos espías’ y ovnis que sobrevuelan Norteamérica y a los que Estados Unidos se ha dedicado a darles caza. De repente es como si el cielo se hubiera llenado de objetos voladores desconocidos, pero lo que hay detrás es en realidad un cambio en los protocolos de seguridad que nos conducirá a lo que muchos ya han bautizado como una nueva era de la vigilancia.

Lo que empezó con el avistamiento de un globo, pronto se convirtió en un incidente diplomático muy serio entre China y Estados Unidos, por la decisión de este último de derribarlo tras asegurar que se trataba de un artefacto de espionaje chino. Y a partir de ahí empezó el conteo y derribo de otros tres más pequeños que el gobierno estadounidense se ha apresurado a decir que probablemente “pueden estar vinculados a entidades comerciales o de investigación y, por lo tanto, ser benignos”.

Esto que está pasando no es nada nuevo. Ni estos son los primeros globos que merodean por el espacio aéreo con diferentes fines, ni es falso que el globo chino de la discordia pudiera estar espiando, porque la verdad es que desde hace siglos se usan para el espionaje militar ya que son más antiguos que las propias fuerzas aéreas. El primero fue usado durante una batalla en Bélgica en 1794 y a partir de ahí se vieron durante la segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y hasta en Afganistán, donde sobrevolaban las bases de las fuerzas internacionales y a través de cámaras de 360 grados conseguían una visión de las instalaciones. Los globos tienen a su favor que son lentos y pueden permanecer sobre su objetivo mucho más tiempo que cualquier satélite dada la alta velocidad a la que este va, son más difíciles de detectar, además de ser mucho más baratos.

¿Entonces qué es lo que está pasando? Que este tipo de objetos siempre han sido detectados en Estados Unidos, pero hasta ahora no se informaba tan públicamente sobre el asunto. Los protocolos eran laxos y el tema no atraía tanto la atención. A partir del ahora famoso globo chino que fue derribado las cosas han cambiado. Hay una presión interna muy fuerte contra el presidente estadounidense Joe Biden por la tardanza en informar sobre el artefacto pese a que se había detectado poco antes de entrar en el país norteamericano. Ahora Biden tiene que mostrar mano firme a la hora de acabar con cualquier objeto amenazante que sobrevuele el territorio. Y tal vez esa haya sido la razón por la cual durante su segundo discurso del estado de la Unión dijo en tono desafiante: “Si China amenaza nuestra soberanía, actuaremos para protegernos”.

Así las cosas, los militares estadounidenses están examinando los cielos con mucha más atención. Ese incidente con Pekín ha cambiado la forma en la que los analistas reciben e interpretan la información de los radares y los censores y ahora incluyen objetos de menor tamaño. Básicamente, abrieron los filtros y ahora parece haberse incrementado el número de incursiones detectadas, aunque no se descarta que estas sí sean acciones más deliberadas de algún adversario desconocido. De aquí en adelante las medidas que se tomen serán determinadas por un exceso de precaución frente a cualquier objeto no identificado, aunque no presenten una amenaza contra la seguridad nacional.

Esta nueva fascinación por los artefactos voladores ha dado el pistoletazo de salida para que otros países se interesen por el tema. Y en un quid pro quo China ya denunció que más de 10 globos estadounidenses de gran altitud sobrevolaron su espacio aéreo en el último año sin que tuvieran permiso para hacerlo. Todo esto después de calificar la reacción de Estados Unidos al derribar su globo como exagerada, innecesaria y violatoria de las prácticas internacionales ya que su artefacto solo cumplía labores de investigación meteorológica.

Al parecer nos adentramos en una larga etapa de observación y derribo en distintos lugares del mundo. Taiwan asegura que en los últimos años ha observado muchísimos globos chinos supuestamente espías en su espacio aéreo, por lo que temen que estén preparando un ataque contra el país. En definitiva, esto apenas está empezando. Que sea una fiebre pasajera dependerá en cierta medida de lo que encuentren en las piezas rescatadas del globo chino derribado. Porque el asunto no sale nada barato: se calcula que una hora de vuelo de un caza de combate F-22 como los que está usando Estados Unidos cuesta 60.000 dólares. De manera que el que se quiera unir a esta nueva era de vigilancia requiere una billetera abultada .