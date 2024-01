Llegó el 2024 con su carga de expectativas e incertidumbres a cuestas. Y la primera de ellas desde un punto de vista práctico es si la economía mundial se encamina hacia el tan necesario respiro y la estabilidad que ansiamos. Porque en lo que va de esta década, el panorama ha estado bastante accidentado.

Primero tuvimos el golpe inesperado de la pandemia del Covid-19 que le dio duro al crecimiento económico de todo el planeta. Luego llegó la invasión rusa a Ucrania, con ella la disparada de los precios del petróleo y a partir de ahí la escalada inflacionista. Surgieron situaciones nuevas como la caída de las criptomonedas, la generalización del teletrabajo y ahora, la potente entrada de la Inteligencia Artificial en la cotidianidad laboral. Hemos puesto a prueba nuestra capacidad de adaptación casi sin pausa y tal vez el gran aprendizaje consiste en esperar lo inesperado.

Pero todavía hay muchos expertos en economía que se aventuran a hacer pronósticos basados en experiencias pasadas. Una de ellas es que el crecimiento mundial será considerablemente “más débil” este año y no se descartan recesiones técnicas. Porque aunque la economía global no se ha debilitado tanto a pesar de todo lo ocurrido, muchos piensan que es cuestión de tiempo. Los tipos de interés siguen siendo altos, y no se sabe con certeza cuándo podrán bajar, pero los bancos centrales actuarán más tarde que temprano.

Hay varios asuntos sobre los que habrá que estar con ojo avizor desde un punto de vista económico. Estos son China, Ucrania, el conflicto en Medio Oriente y las elecciones de Estados Unidos. Vamos por partes.

El enfriamiento de la economía del “Dragón chino” es algo que hay que vigilar con mucha atención, dado que cualquier malestar que sufra este gigante repercutirá en toda la región de Asia Oriental, zona que se considera uno de los grandes motores económicos del mundo. Y está el tema de Taiwán, que aunque parece acallarse por momentos, planea sigiloso. Una invasión china a este territorio podría tener consecuencias devastadoras para toda la economía, incluido nuestro bolsillo. La isla es el mayor fabricante mundial de semiconductores y aporta 65% de los chips que usan todo tipo de aparatos en el mundo, sin los cuales la tecnología se encarecería a niveles nunca antes vistos.

Luego está la guerra en Ucrania cuya influencia en la economía es definitiva porque afecta directamente a tres elementos básicos que requiere cualquier sociedad contemporánea: alimentos, abono y combustible. Afectan a todo el mundo, pero especialmente al Sur Global, es decir, tanto al tercer mundo como al conjunto de países en vías de desarrollo, de manera que, de nuevo, ahí cabemos todos. Es poco probable que esta confrontación termine en 2024, lo que se vislumbra es que continúe con más pérdidas y amenazas diarias de muerte y destrucción en Ucrania, y mayor aislamiento y dificultades económicas para Rusia.

El riesgo de escalada del conflicto en Medio Oriente es una de esas crisis totalmente impredecibles. Por lo pronto, los ataques al tráfico marítimo en el Mar Rojo, indispensables para la economía mundial, le aportan una dosis extra de inestabilidad a este año que empieza. Si la guerra de Israel en Gaza se extiende a otras regiones, los primeros afectados serían Irán, Egipto, Líbano y Jordania. A partir de ahí, cualquier cosa podría ocurrir, porque cada uno de ellos cuenta con sus propios aliados.

Y por último, tenemos un acontecimiento que con certeza va a repercutir en la economía mundial. En noviembre Estados Unidos se va a enfrentar a unas elecciones cruciales cuyos resultados nos afectarán a todos. El déjà vu de ver de nuevo a Trump y a Biden enfrentados parece inevitable. En este momento, pese a todos los cargos en su contra, Donald Trump aventaja al presidente Joe Biden en las encuestas. Vale la pena recordar que durante su última presidencia el republicano provocó una guerra comercial con China, de manera que existe una gran inquietud en torno a lo que supondría un segundo mandato para la economía mundial. El antecedente de los numerosos aranceles que impuso de manera unilateral preocupa pues podría querer aplicarlos de nuevo a cualquier otro país.

Y es que todo está entretejido de manera irremediable. Lo que pase en una economía tan potente como la estadounidense influirá en los incentivos fiscales, las transferencias tecnológicas, el desarrollo de la inteligencia artificial, los controles regulatorios, las barreras comerciales, las inversiones, la reducción de la deuda y la transición energética. Lo que decida quien gane sobre el control al comercio, la inversión extranjera y la inmigración generará ondas expansivas. Es imposible mirar hacia otro lado.