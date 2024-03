Lo que acaba de ocurrir en Rusia es un acto perfecto de ilusionismo. Vladimir Putin puso en marcha un simulacro de democracia que él llama “elecciones” pero que en realidad consiste en aferrarse al poder y no soltarlo. Con tres contrincantes manejados como títeres, sin partidos de oposición y con los verdaderos rivales políticos fuera de combate por estar presos, exiliados o muertos, Putin arrasó en las urnas. Cuando termine este nuevo periodo habrá completado 30 años en el poder –contando con los cuatro años en que dejó que nombraran una suerte de marioneta y el ejerció de primer ministro–, más de lo que ningún líder soviético ha logrado, incluido Stalin, y con la posibilidad de volver a hacerse reelegir en 2030 por otros seis años más.

Esta es la quinta vez que lo consigue, y la verdad es que ha ido perfeccionando su técnica. Se presentó como independiente con una campaña que buscaba la legitimación popular de su “operación militar especial”, sofisma de distracción para lo que en el resto del mundo entendemos como la invasión a Ucrania. Para darle un barniz de legitimidad a las elecciones, seleccionó cuidadosamente a tres candidatos sin posibilidades: el ultranacionalista Leonid Slutski, el comunista Nikolái Jaritónov, y el supuestamente liberal Vladislav Davankov. Todos, por supuesto, apoyan la guerra y fueron los únicos autorizados por la Comisión Nacional Electoral para presentarse. No hubo debates verdaderos de ideas ni programas enfrentados. Como si ese no fuera un país de más de 143 millones de personas en el que por supuesto no hay un pensamiento único y son muchos los que anhelan un cambio.

El hecho es que las cosas ocurrieron como el Kremlin quería y las autoridades electorales se encargaron de que triunfara la imagen de un líder que tiene el apoyo total de los rusos. Putin obtuvo más del 87% de los votos con una amplia mayoría de las papeletas escrutadas. La participación, según se informó, se elevó al 74,22% del electorado, 7 puntos más que en los pasados comicios de 2018. Le ayudó también el hecho de que pese al conflicto bélico y las sanciones occidentales, la economía rusa ha resistido bien, al punto que para este año se prevé un crecimiento del PIB de algo más del 2%. Las exportaciones de crudo que enviaron a China e India compensaron el veto occidental, y el comercio se vio beneficiado por países amigos y algunos estados, alguna vez miembros de la antigua URSS, que facilitaron el paso de mercancías europeas a Rusia y que además hicieron toda la jugarreta para reexportar bienes sancionados y revender productos rusos al exterior.

Durante los tres días que duraron las elecciones se extremaron las medidas de seguridad en los centros de votación. El único acto de protesta que se pudo ver fue la iniciativa “Mediodía contra Putin”, último deseo del líder de la oposición Alexéi Navalny, quien murió el mes pasado en una colonia penal del Ártico. Su viuda Yulia Naválnaya y su equipo retomaron la idea. Pidieron a través de las redes sociales que quien quisiera hacer sentir su inconformismo con las elecciones votara por un candidato diferente al jefe del Kremlin, pusiera Navalny en la papeleta o depositara un voto nulo. Miles de rusos acataron la sugerencia y hacia el mediodía se notó en las filas para votar. Fue un acto pacífico pero muy simbólico y deja entrever debilidades en la idea que Putin quiere vender al resto del mundo.

No hay que olvidar que mientras Putin se ha mantenido en el poder sus opositores han muerto en extrañas circunstancias. La periodista Anna Politkovskaya (asesinada en 2006, antes envenenada), el teniente coronel Alexánder Litvinenko (envenenado, 2006), los periodistas Stanislav Markélov y Anastasia Babúrova (asesinados en el centro de Moscú, 2009), Serguei Magnitsky, luego de denunciar robo a gran escala del Kremlin (murió bajo custodia policial), activista de derechos humanos Natalia Estemirova (secuestrada y asesinada en su casa), periodista Mikhail Beketov (asesinado), político liberal Boris Nemtsov líder del movimiento que ejerció abierta crítica a las políticas de Putin (asesinado). A ellos se suman más de 30 personajes (espías, militares, empresarios o funcionarios) que murieron luego de criticar la intervención rusa en Ucrania.

Si se tiene en cuenta que Putin ha sido el único presidente que han tenido los rusos en el siglo XXI, excepto entre el 2008 y el 2012, y que ha ejercido como si fuera un zar, muchos se preguntan por qué se toma el trabajo de celebrar elecciones. Las razones siempre remiten a la imagen: dentro del país, permiten legitimar el poder del presidente y demuestran la unión del pueblo ruso en torno a su líder. Y en el exterior, consigue hacer ver que la política de Putin en otras regiones (caso Ucrania), está avalada por lo que la gente le pide. El mensaje que se transmite con un triunfo tan arrollador como el que acaba de obtener es que el presidente y la mayoría rusa están unidos, de manera que es todo un acierto tener esas elecciones aunque no sean libres.

Y es que en Rusia estos asuntos se llevan de manera muy particular. Los funcionarios del gobierno y del partido controlan exactamente quién acude a las urnas gracias al voto electrónico o a los códigos digitales que identifican a los votantes. Se moviliza al electorado dependiente del gobierno: empleados del sector público, de corporaciones estatales y de grandes empresas leales al gobierno. Y por supuesto a parientes y amigos. Viejas tácticas que funcionan aplicadas a los tiempos que corren. Habrá pues Putin por mucho rato más.