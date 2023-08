Los equipos de fútbol a veces revelan de qué material está hecha una nación. La Selección de Brasil, al menos en sus mejores campeonatos, se le ha identificado con la alegría y esa particular gracia que tienen para mover el balón. O si se juntan las palabras garra, pundonor y entrega, cualquiera puede pensar en la Selección de Uruguay. Ni qué decir de la Selección de Croacia en sus últimos mundiales.

El estilo de juego a veces tiene que ver con una combinación de factores: algo de historia del país, algo de la cultura de su gente, algo de la vida individual de cada jugador, en fin, lo que vemos en la cancha de juego es una expresión de la idiosincrasia.

Y la selección de fútbol de Colombia de mujeres, que nos representa en el mundial de Australia y Nueva Zelanda, nos dice que esa nación (nuestra nación, la nación de estas mujeres) está hecha de coraje, de disciplina, de humildad y de mucha hambre acumulada de ganar.

De muchas de ellas poco se había oído hablar. O al menos, el país no les había prestado mayor atención. Y de pronto, tras el triunfo de Alemania, descubrimos grandes facetas de su carácter. “Aquí no vinimos a ganarle a Alemania, vinimos a ganar el Mundial”, dijo, por ejemplo, después del histórico triunfo sobre el equipo germano, Catalina Usme, la goleadora de la selección.

Usme, que nació en Marinilla, dio toda una cátedra de sensatez y sabiduría. “La victoria es muy linda, pero tiene dos momentos y uno de ellos es bien peligroso, porque te lleva quizás en la cabeza a imaginarte cosas que no han sucedido”. Y para que no quedara duda de su mensaje, les dijo a sus compañeras de equipo, cuando todavía estaban sudando por el triunfo: “Son siete partidos que vinimos a disputar, no creer que porque le ganamos a Alemania ya hicimos el trabajo. El trabajo hay que revalidarlo partido a partido”. Sin duda, una verdadera líder.

Manuela Vanegas, la lateral que cerró con broche de oro el épico partido con ese golazo de cabeza en el último minuto contra Alemania, no se queda atrás y dice sin atisbo de complejo: “Si Alemania es potencia mundial del juego aéreo, Manuela Vanegas es potencia mundial de juego aéreo. Es algo en lo que trabajo todos los días”.

Por no hablar de la pasión con la que todas las jugadoras, y en particular la arquera Catalina Pérez, cantan el himno de Colombia antes de cada partido. Emociona solo verla como lo grita con el alma. Y por supuesto todo lo que hacen en la cancha: corren cada balón, no lo dan por perdido y entregan hasta el último gramo de energía que les queda.

A pesar de que Alemania es dos veces campeona del mundo, ocho veces campeona de Europa, y desde 1995 no perdía en la fase de grupos del Mundial, a las colombianas no parece habérseles subido el triunfo a la cabeza.

Las comparaciones siempre son odiosas. Pero es muy difícil no pensar en lo ocurrido con la Selección Colombia en el Mundial de 1994 en Estados Unidos. Una selección de cracks (Valderrama, Rincón, Asprilla, entre otros), que llegó al mundial luego de haberle dado la histórica paliza de 5-0 a Argentina en Buenos Aires, y a renglón seguido, en Estados Unidos, sufrió uno de los mayores descalabros de nuestro fútbol. Mucho se ha escrito sobre lo ocurrido, se habló de una desbocada indisciplina, de peleas y de egos encendidos. No faltaron quienes calificaron lo ocurrido como una “colombianada” y sacaron un rosario de fallos que nos han aquejado. El problema no fue solo de los jugadores, aunque algunos pusieron su enorme grano de arena, el problema fue de filosofía, de disciplina, de poner reglas claras.

Pero la comparación viene a cuento porque las mujeres de esta selección están mostrando todo lo contrario. Así como unos pocos de aquellos en Estados Unidos se comportaron como nuevos ricos y le hicieron daño al equipo, la selección que está en Australia es un retrato de millones de mujeres colombianas, trabajadoras y disciplinadas, que no comen cuento.

Pero también hay que decir que son el resultado de las duras peleas que les ha tocado dar para estar donde están. Porque aquí sí que cabe aquello de que “nadie les ha regalado nada”.

Algunas de ellas, por ejemplo, tuvieron que lidiar con esa especie de veto o tabú que había sobre el fútbol jugado por mujeres. Y después de superar esa temprana discriminación, cuando ya eran profesionales, hace apenas cinco años, les tocó lidiar con dirigentes que pedían no seguir con la liga femenina con razones tan absurdas como que “las mujeres son más toma trago que los hombres” o que el fútbol femenino “es un caldo de cultivo del lesbianismo”.

Tal vez todas esas adversidades son precisamente las que han fortalecido el carácter de esta selección. Tal vez cada que salen a la cancha, no solo ponen al servicio del país todo su talento, si no que lanzan un grito de que no solamente le están ganando a Alemania si no también a esa Colombia llena de prejuicios y exclusiones que cada vez va quedando, por fortuna, más en el pasado. Una selección de guerreras.

Gracias a todas ellas.