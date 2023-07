Lo que estamos viviendo parece un déjà vu. Las Farc –o alguien haciéndose pasar por ellas – amenazaron a los cinco candidatos que aspiran a ser alcaldes en Briceño, Antioquia. Según un informe de EL COLOMBIANO, a cada uno de ellos le están exigiendo 100 millones de pesos para permitirle participar en las elecciones del próximo 29 de octubre.

Es como si nos estuviéramos devolviendo a épocas de principios de este siglo (o por supuesto, las más graves, de 1989) en las que la violencia incidía sobre las elecciones.

La Defensoría del Pueblo ya alertó que Antioquia es la que más municipios tiene con advertencias de alto riesgo para las elecciones: 41 en situación extrema y alta, y 42 en medio y bajo.

La Misión de Observación Electoral MOE también prendió sus alarmas: advierte que entre noviembre de 2022 y mayo de 2023 se han presentado 320 ataques violentos contra líderes sociales, políticos y comunitarios, lo cual representa un aumento del 37% con respecto al mismo periodo de 2019, es decir, con respecto a la víspera de las últimas elecciones locales y regionales.

Como si fuera poco se registra también un aumento de 128% en las acciones de grupos ilegales en este mismo período. Y los amedrentamientos, que son la forma por excelencia de intimidación y amenaza de los grupos ilegales, aumentaron un 119%.

El “paro armado” que durante varios días mantuvo el Eln en varias regiones del departamento del Chocó, y que puso a sus pobladores completamente a merced de este grupo armado, es apenas una muestra de la capacidad que ahora tienen los grupos armados al margen de la ley.

Durante casi diez días, esta organización armada sometió a los habitantes de varios municipios a un verdadero régimen de terror, en virtud del cual no les permitían salir de sus veredas, no permitían la llegada de alimentos, ni el desplazamiento por los ríos que son allí la vía de comunicación por excelencia.

Y lo más importante: todo esto, el Eln lo anunció, lo “decretó” y lo mantuvo sin que el gobierno de Gustavo Petro hiciera nada, sin que las autoridades apelaran a su fuerza legítima y constitucional para proteger los derechos de los habitantes del Chocó. Durante todo este “paro armado” el Gobierno y sus voceros se limitaron a suplicar a esa organización armada que, por favor (para usar el nuevo lenguaje decretado por el gobierno), suspendiera su acción. El Eln, finalmente, se dignó a levantarlo ayer. ¿Dónde está la paz total señor Comisionado?

Además de Antioquia y Chocó, el Eln ejerce una fuerte presencia en muchos otros lugares del país. En algunos de ellos, como Arauca, su presencia es prácticamente hegemónica. Y en Norte de Santander también está causando serios estragos.

Una situación igual se vive en otras zonas del país por cuenta de las disidencias de las Farc. Ya tuvimos aquí la oportunidad de comentar la situación del sur del Meta, prácticamente tomado por aquellas disidencias. Y esto para no hablar de las varias zonas controladas en la práctica por el llamado “Clan del Golfo”, que en otro de aquellos “paros armados” sometió durante varios días a numerosos municipios en un cinturón que va desde el Atrato hasta los santanderes. Todo ello, nuevamente, ante la mirada indecisa y suplicante del gobierno nacional.

Inquieta que sea en este entorno que se vayan a realizar las elecciones regionales y locales del 29 de octubre.

Si las organizaciones armadas tienen en varias zonas prácticamente un control del territorio, y en otras una fuerte capacidad de intimidación y de actuación violenta, esto sería suficiente para generar una preocupación sobre las condiciones en que irán a las urnas los habitantes, y claro, también las condiciones en las que se desarrollarán las campañas a alcaldías, concejos, gobernaciones y asambleas en dichas zonas.

En el “paro armado” del Chocó se imposibilitó el desplazamiento normal de funcionarios de la Registraduría en seis municipios, lo cual perturbó el inicio normal del proceso de inscripción de cédulas. Como se ve en este caso, la violencia aquí no es un simple contexto: es una amenaza directa y efectiva contra la integridad del proceso electoral.

Ahora bien: estas preocupaciones serían menores si, del lado del Estado y sus autoridades, viéramos una intención clara de intervenir usando la autoridad legítima para proteger los derechos de la gente, y para garantizar el funcionamiento correcto de los procedimientos democráticos.

Pero por el contrario, lo que parece evidente es que, en virtud de la lógica errónea con la cual se ha planteado la “paz total”, el gobierno decretó su propia parálisis frente a las organizaciones armadas ilegales: parecería que la prioridad es no molestarlas y no incomodarse con ellas, al punto de que ahora, mediante directiva presidencial, se ordena a los funcionarios del gobierno no llamar a los crímenes del Eln por su nombre.

¿Es entonces decisión del gobierno no actuar contra las organizaciones que siembran la violencia y el terror, para no perturbar las aproximaciones de la “paz total”? Si ante ese escenario estamos, es claro que habrá zonas de Colombia en las que las elecciones se realizarán bajo el cañón de los fusiles.