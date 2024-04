Le tocó a XM sacudirse y prender las alarmas para ver si el Gobierno Nacional se pellizca finalmente sobre la situación crítica que atraviesa el sector eléctrico en el país producto del Fenómeno del Niño.

El Gobierno, o al menos el ministro de Minas, Andrés Camacho, parecen estarse tomando de una manera un tanto olímpica la situación. Y si bien, se les abona la tranquilidad, lo que no puede pasar es que por falta de sentido de urgencia en el manejo del problema, el país termine en una situación extrema.

XM es la entidad encargada de operar el Sistema Interconectado Nacional y de administrar el mercado de Energía Mayorista. Es decir, es el administrador del sistema, tiene todos los datos y los equipos técnicos que saben cuándo hay que intervenir y cómo.

Llama la atención que esta vez a XM le tocó mandar una extensa carta al Gobierno, en modo de recorderis urgente, para que se ponga pilas a lidiar con la crisis.

Un párrafo de la carta es elocuente. “XM reitera la necesidad de gestionar” –es decir, reitera que ya le había dicho–, “la implementación cuanto antes” –es decir, con carácter urgente– de “las siguientes medidas transitorias con el fin de asegurar la operación confiable y segura del SIN”, –es decir, para que no haya apagón–.

Pese a estas advertencias, el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, dijo ayer en declaraciones a la radio que no tenemos amenaza de apagón y que estamos en la fase final del Fenómeno del Niño. Y en cuanto a medidas especiales dijo que preparan dos resoluciones.

Lo que no contó el ministro Camacho es que los borradores de las dos resoluciones los publicaron apenas este Jueves Santo y dieron solo hasta ayer lunes a las 5 de la tarde para comentarios. En la práctica solo un día hábil, cuando lo usual es quince días, lo cual revela la falta de previsión con la que el gobierno está enfrentando la crisis del sector.

¿Por qué el Gobierno tuvo que esperar a que XM hiciera público este llamado de urgencia sobre la situación del sector para anunciar medidas, después de meses de haber sido advertido sobre los efectos del Fenómeno del Niño?

El gobierno de Gustavo Petro, en esta suerte de desprecio por el conocimiento, la experiencia y los técnicos, está improvisando a última hora medidas que debería haber anticipado.

A esta altura, el Gobierno debería haber tomado la crisis por los cuernos, ya debería haber hablado muchas veces con los actores del sector, les debería haber pedido a los técnicos sus recomendaciones, y deberíamos tener claridad, desde hace semanas, de las medidas para paliar la falta de agua.

Pero no. Ni siquiera ha sido capaz de nombrar a los expertos de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), el órgano encargado de tomar las decisiones para el buen funcionamiento del sistema. Es incomprensible que en 20 meses de gobierno no se haya nombrado en propiedad a los integrantes de la Creg. A propósito, ¿qué validez pueden tener las resoluciones o decretos expedidos por el Ministerio y no por la Creg?

Los embalses –como lo advierte XM en su carta– están en sus niveles históricos más bajos en 20 años, con reservas de tan solo 31,51%, menos de la mitad que deberían tener en tiempos normales. Los del Oriente del país están en 12%, los de Antioquia en 30,54%. Algunos registran mínimos históricos como El Peñol con 35,93%, El Quimbo con 19,45%, Riogrande II con 7,37% y Guavio con 5,8%.

Y a pesar de que tenemos menos agua ha crecido la demanda de energía en 8,31%, entre otras cosas, por las exportaciones de energía a Ecuador –recordemos que Petro ofreció en octubre duplicar la cantidad que envía al vecino país– y porque hay menor disponibilidad energética de las plantas térmicas.

Es probable que no vayamos a llegar a un apagón. Por supuesto, siempre y cuando no se presente alguna contingencia que haga resbalar el equilibrio tan ajustado en el que estamos.

Pero, más allá de la situación coyuntural por el descenso en el nivel de los embalses, se necesita que el gobierno tome más en serio la confiabilidad y seguridad del sector energético del país.

En los últimos 30 años el sector eléctrico dio un gran salto al lograr una cobertura cercana al 98% y sobre todo lograr gran confiabilidad y seguridad, gracias a la creación de una arquitectura institucional en el sector, técnica e independiente del gobierno de turno, que funciona como una sólida torre de control que le ayuda a sortear los graves problemas.

Pero por estos días, en los que el gobierno Petro ha decidido hacer caso omiso de esa institucionalidad, el sector eléctrico parece estar como un avioncito en medio de una tormenta sin torre de control que le ayude a evitar eventuales desastres.