Cuando Iván Duque llegó a la presidencia, su mayor logro estaba en la política exterior. Había pasado 13 años en Washington y conocía como pocos la versión colombiana desde EstadosUnidos. Se pensaba que en ese tema no necesitaría un tiempo de aprendizaje.

Puso al frente de la Cancillería a Carlos Homes Trujillo, uribista al ciento por ciento y un funcionario internacional. Trujillo estuvo en varias embajadas durante el gobierno de Ávaro Uribe Vélez (2002-2010). Los 14 meses como canciller fueron fructíferos. Le dedicó la mayoría de su tiempo a Venezuela, había una puerta de oportunidad para lograr un cambio. Fueron los primeros meses de Juan Guaidó como presidente interino. La situación se alteró tras el fracaso del fallido golpe de mayo de 2019.

Con Holmes Trujillo hubo un intento de tener una relación cercana con el presidente estadounidense Donald Trump. No muy exitosa, pero fue el fruto de una estrategia diplomática.

Sin embargo, en octubre de 2019 ocurrió un hecho inesperado: el ministro de Defensa, Guillermo Botero, tuvo que renunciar por un escándalo de marca mayor, había escondido la muerte de menores en una operación militar.

Era obvio que el mejor candidato para reemplazarlo era Carlos Holmes Trujillo, aunque dejaba un hueco en la Cancillería. Pero no se podía improvisar con la cartera de la Defensa. Era un cargo demasiado importante.

El presidente Duque escogió a Claudia Blum, para canciller, quien llevaba ocho años fuera del gobierno. Fue una designación sorpresiva dado el rol de la Cancillería y su papel de líder de la política exterior. Blum no era una vocera visible. Lo que sí era, se comentaba tras su nombramiento, era una importante donante de la campaña. Quedó la sensación de que se había hecho un pago por favores recibidos.

En menos de dos meses, fue filtrada una conversación de ella y Francisco Santos, embajador colombiano ante Casa Blanca. Ocurrió en Washington y dejó muy mal parado a Santos, que se refirió negativamente al departamento de Estado. En enero de 2020, Santos presentó su renuncia. Era evidente que no podría seguir. Pero llegó la pandemia en marzo y Santos se quedó.

Blum nunca sentó bases, tal vez por el covid-19, que atacaba en particular a los mayores de 70 años, como la canciller. La realidad es que no arrancó, dejando la política exterior de Iván Duque acéfala en un año crítico. El tema crucial eran las vacunas y la lucha en Colombia la encabezó el Ministerio de Salud y la Presidencia de la República. La Cancillería era secundaria. Un mal que afectó su presencia.

Fueron 19 meses inoperantes. Y la Cancillería es mediática o si no, no existe. Su participación era espontánea y con muchas dudas. No era una fuente confiable. El gobierno de Duque tenía mucho para hacer en el ámbito internacional, pero Blum no se quedó en Bogotá.

Increíblemente, siguió en el puesto muchos meses más de los que quería el presidente y dejó la sensación de que no había sido una designación de Duque, sino del Centro Democrático.

En abril de 2021, se acabó la paciencia y Blum tuvo que renunciar. Al mismo tiempo, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez se encontraba en un camino muy tortuoso para la Presidencia. Era obvio que no ganaría en 2022. Nada que hacer. En ese momento, aceptó la Cancillería por más de un año. Sabía que no era mucho, pero su rol era definitivo para la administración de Duque.

Para empezar, las relaciones con Estados Unidos estaban congeladas: el presidente estadounidense Joe Biden no había accedido a una llamada telefónica con Duque y la embajada seguía en manos de Santos. En menos de dos meses, la canciller logró la llamada y reemplazó a Santos con el exministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón. Con Antony Blinken, el secretario de Estado estadounidense, Ramírez se ha reunido varias veces y le organizó una visita oficial a Colombia en octubre. Una mejoría importante de la relación con Estados Unidos.

Ramírez estuvo en Japón, Marruecos y Europa avanzando en la política exterior de Duque. Con su llegada, la Cancillería volvió a tener piso en los temas que importan. Es cierto que María Paula Correa, jefe de gabinete del presidente, está involucrada en la política exterior. Es lógico, es la persona encargada por Duque de hacerle seguimiento a lo internacional. Pero gracias a Marta Lucía Ramírez ya no es un rol solitario. La Cancillería hoy juega un papel preponderante en la formulación de la política colombiana. Un reconocimiento merecido a la vicepresidenta