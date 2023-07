Lo que viene pasando con la Feria de las Flores obliga a una reflexión. En los últimos días, la ciudad ha sido notificada de que varios beneficios y eventos de la fiesta por excelencia se han tenido que desmontar.

Primero nos enteramos de que este año no instalarán las graderías gratuitas para que 25.000 personas puedan ver cómodamente el Desfile de Silleteros. Luego se anunció la cancelación del Desfile de Chivas y Flores, que tiene lugar hace 20 años, y casi simultáneamente la no realización del superconcierto de apertura de la Feria.

El Desfile de Silleteritos, que tradicionalmente se hace en la Floresta, se tuvo que trasladar por peleas del secretario de Cultura con la junta de acción comunal del barrio. Como si fuera poco, a nueve días de comenzar la fiesta no hay página web actualizada a 2023, ni programación pública. ¿Cómo se supone que los turistas que vienen especialmente a la feria, y por supuesto los habitantes de la ciudad, se podrán enterar de los distintos eventos?

Todo hasta ahí podría entenderse como cancelaciones lamentables, pero normales, bajo el supuesto de que el Municipio no tiene hoy suficiente plata para esos menesteres. Sin embargo, el problema surge cuando el alcalde Daniel Quintero decide empezar a repartir culpas y alega que todo lo malo que pase con la Feria de las Flores es y será porque el Concejo no dio permiso para que EPM le girara a su Alcaldía 330.000 millones de pesos más.

Quintero intenta tal vez sacarse el clavo porque intentó –y fracasó– en siete ocasiones que el Concejo le aprobara ese jugoso giro para gastarlo en plena época electoral.

Lo que Daniel Quintero no cuenta es que él tuvo para 2023 el presupuesto más alto en la historia de Medellín, 7,7 billones de pesos, casi cuatro veces más de lo que tuvo alguno de sus antecesores.

Adicionalmente, el Concejo de Medellín le ha aprobado casi 2 billones de pesos en vigencias futuras, de lejos mucho más que lo que le han aprobado a cualquier otro alcalde en este tipo de rubros que significa gastar o comprometer anticipadamente el presupuesto de las alcaldías futuras.

Y las transferencias de EPM a la Alcaldía, en porcentaje, han sido también las más altas de la historia. Solían ser un 30% de las utilidades, y en casos excepcionales han llegado a 55%, pero Quintero quería que le giraran el 65,8%.

¿Cómo así, entonces, que no le alcanzaron 7,7 billones de pesos para poner unas graderías para que la gente pueda ver pasar cómodamente la belleza de los silleteros? ¿Con qué cara dice el alcalde que no le alcanzó la plata porque el Concejo no le quiso aprobar 330.000 millones de pesos más?

Y ya que tocamos ese tema ¿en dónde estarán escondidos esos 7,7 billones de pesos? Porque lo que viene siendo en Medellín poco o nada se ha visto. Hace cuatro meses EL COLOMBIANO publicó un dramático informe con documentos gráficos y de video en el que se demostraba cómo los destrozos se han vuelto epidemia en la ciudad.

No vamos a repetir la larga lista, sólo subrayar el 95% de los colegios que se están cayendo (uno se desplomó encima de estudiantes), las canchas llenas de huecos que lesionan a los deportistas, las barandas de puentes rotas que han provocado accidentes mortales, los paraderos de buses caídos que descalabran a transeúntes o las estaciones de Encicla destruidas, por mencionar solo unos cuantos. Hoy mismo, en esta edición de EL COLOMBIANO, se cuenta como la Alcaldía dice que no tiene plata para renovar contratos a 230 maestros de apoyo a niños y niñas en condición de discapacidad. ¡No hay derecho!

En el caso de la Feria de las Flores, el alcalde podría simplemente haber lamentado la falta de plata. Pero, acude a una estrategia ya repetida en él de culpar de su desastre a los demás: ¡que no le dieron plata!. No. Lo que pasó fue que se la gastó, o más bien se la malgastó.

Para la Feria de las Flores el presupuesto no se arma a última hora, es un evento que se empieza a planear desde que termina cada edición y su reserva presupuestal debe quedar clara con muchos meses de antelación. No está diseñada para pagarse con los recursos de EPM que de acuerdo con la norma se deben destinar para atención a los más vulnerables o para grandes proyectos de ciudad.

Uno de los periodistas más destacados de la historia, Rizard Kapuscinsky, decía: “Los cínicos no sirven para este oficio”. Hacía referencia a que el periodismo –entendido en su mejor sentido, como el servicio público de la información– no podía estar en manos de alguien que actúe “con falsedad o desvergüenza descaradas”. O lo que los abuelos paisas llamarían: un desvergonzado.

La frase, aquí y ahora, podría perfectamente utilizarse para hablar de otros oficios: en particular el oficio de ser alcalde..