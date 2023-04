El cuento chino

El 7 de febrero de 1980, siendo presidente Julio César Turbay, Colombia estableció relaciones diplomáticas con la República Popular China, al tiempo que rompió con Taiwán, cumpliendo así con lo que se conoce como la política de “Una Sola China”.

Ahora, 43 años después, un gobierno, que se ha dicho antagónico al de Turbay, el de Gustavo Petro, saca una directriz de la Cancillería en la que se repite de alguna manera la historia: “todos los funcionarios del sector público de orden nacional, departamental y municipal deben abstenerse de tener contacto, reuniones, y/o manifestaciones de apoyo con funcionarios de la Región de Taiwán, China”.

Llama la atención el momento y la contundencia de esta directiva. No deja de generar preocupación que se limite todo tipo de interacción con una nación como lo es Taiwán. Un profesor de una universidad pública, por ejemplo, plantea que, con medidas como esta, el gobierno colombiano “interioriza la política represiva de China”, y algo de razón tiene. Porque la directriz no es un simple canto a la bandera, en el caso del profesor le implicaría abortar un proyecto de investigación financiado por el ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán.

Colombia, de conformidad con el principio de la autodeterminación reconoce al Estado de Palestina o al Sahara Occidental, pero no hace lo mismo con Taiwán. No se trata de hacer aquí una defensa en particular de una u otra nación, pero sí de que el Estado colombiano sea coherente con los principios que aplica. Por supuesto, para actuar de esa manera, de por medio hay intereses económicos del país en general e intereses políticos del gobierno en particular.

El gobierno parece tener claro que las relaciones con China requieren más atención a los detalles que las de cualquier otro país. Las ambiciones de la política exterior china han crecido de la mano de su relevancia en la economía mundial. Luego de haber salido de la época a la que en China se refieren como el “Siglo de la Humillación” –años en los que el destino del pueblo chino estuvo marcado por la intervención de potencias europeas, Estados Unidos, Rusia y Japón en su territorio– el gobierno de Xi Jinping ha mostrado decididamente sus intenciones de tomar una mayor relevancia en los asuntos internacionales.

Un ejemplo es haber vuelto prioritarios proyectos como la “Iniciativa de la Franja y la Ruta”, donde por medio de billonarios préstamos e inversiones en infraestructura los chinos han buscados afianzar sus relaciones diplomáticas con países emergentes con los que tienen intereses estratégicos, algo que muchos analistas han catalogado como una clara intención del Partido Comunista de China de competirle a los Estados Unidos en su rol hegemónico de poder internacional.

Dentro de las piezas de ajedrez de esta política exterior, América Latina emerge como un asunto clave para los intereses chinos. En el año 2000, prácticamente todos los países latinoamericanos tenían un mayor comercio con los Estados Unidos que el que tenían con China. Sin embargo, ahora la tendencia se ha invertido: en el 2020, Perú, Brasil, Argentina, Chile, Bolivia, Uruguay, Paraguay y Venezuela tenían mayores relaciones comerciales con los chinos que la que tenían con los estadounidenses.

Colombia continúa siendo una excepción. Nuestras relaciones comerciales son más profundas con Estados Unidos que con China, un reflejo de la persistencia de nuestra doctrina de respice polum, que nos ha puesto a mirar “hacia el Norte” en la definición de nuestras relaciones internacionales.

¿Podría estar Colombia frente a un cambio de rumbo? Esa es la pregunta por responder.

“No hay una única forma correcta de hacer democracia”, planteó en una columna de opinión, en EL COLOMBIANO, a principios de este mes el saliente embajador de China en Colombia, Lan Hu. Si se revisan los aliados del régimen chino, desde Vladimir Putin hasta Daniel Ortega y Nicolás Maduro, es evidente que a la China de Xi Jinping no le importa ni la democracia ni el respeto hacia los derechos humanos de un país. Contrario a lo que suele ocurrir muchas veces en la relación con los Estados Unidos, que Washington tiende a promover y a exigir ciertos valores a sus aliados, en el caso de China lo único que le concierne es que el gobierno sea afín a sus intereses, el cómo se comporte ese gobierno o ese Estado parece importar poco.

El próximo jueves, el presidente Petro será recibido por Joe Biden en la Casa Blanca. Habrá muchos temas – como la lucha contra el cambio climático y la transición energética – en los que tendrán coincidencias. Sin embargo, seguro habrá muchos otros temas que pueden levantar ampolla, como la negociación con bandas criminales en el marco de la “paz total”, la cercanía entre la dictadura venezolana y el Gobierno Petro o el freno a la erradicación de cultivos ilegales.

Al otro lado del Pacífico, con otras condiciones, China también le tendrá a Colombia las puertas totalmente abiertas. Habrá que ver a cuál de las dos le dará prioridad Petro o si logra hacer un equilibrio entre ambas potencias. .