La gravedad de la crisis que sufre Ecuador se hizo visible para el mundo tras la escalada de terror y violencia que se desató en días pasados. Tiroteos en las calles, asalto a universidades y hospitales, secuestro y asesinato de policías y funcionarios penitenciarios, motines en diversas cárceles e imágenes de la irrupción armada en canales de televisión que transmitían en directo. Su presidente Daniel Noboa tuvo que decretar el estado de excepción y desplegar a todas las fuerzas de seguridad para que combatan el crimen organizado que ha decidido desafiar a las instituciones del Estado.

El despliegue criminal no tiene antecedentes en la historia de Ecuador y el germen de todo está en las prisiones ecuatorianas en las que desde el 2020 han muerto más de 500 personas. Dado que desde estos lugares de reclusión operan los bandidos que manejan el narcotráfico, Noboa, presidente desde noviembre, intentó ponerle mano dura a la organización del sistema penitenciario y ahí está el origen de esta escalada de terror. Una guerra que no es solo de Ecuador si no que es la verdadera expresión del crimen trasnacional: lo que ocurre en el vecino país es también parte de la guerra entre los carteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Los de Sinaloa son socios de los Choneros (Fito) y los de Jalisco, de Los Lobos (Colón Pico) y Tiguerones. Ambos se disputan territorio y control de cárceles.

En una exhibición de fuerzas descarada, las bandas criminales han respondido al estado de excepción con más violencia y los líderes de las dos más peligrosas del país, de un total de 22 identificadas, se fugaron de las cárceles. Así las cosas, se han dedicado a presionar al Gobierno para que haga los cambios que ellos quieren y se han atrevido a hablar de guerra si no se les hace caso. En la última campaña, el asesinato de Fernando Villavicencio fue solo una señal de aviso de lo que estaban dispuestos a hacer para mantener sus negocios.

Lo que ocurre hoy en Ecuador es la viva imagen de lo que pasa en otros países latinoamericanos, pero para el gran público ha sido una sorpresa descubrir que ese país se ha convertido en una ruta de la cocaína a gran escala en la que mafias y carteles mexicanos están asociados con bandas locales y controlan el negocio mediante la extorsión y el chantaje sistemáticos. Colombia sufre lo propio en ese corredor del Pacífico cada vez más manejado por fuerzas oscuras. La guerra contra el narco ha sido en muchos aspectos una experiencia fallida desde México hasta el cono sur porque la corrupción que generan a su alrededor es inmensa y así logran penetrar en todo tipo de instituciones.

En el caso ecuatoriano, la dolarización y el escaso control bancario han facilitado además el lavado de dinero. Y a la vez se ha ido dando un progresivo empeoramiento de las condiciones de vida de la ciudadanía lo que lleva a que mucha gente joven, que no ve otro futuro mejor, se inicie en el mundo del crimen organizado. Nada es nuevo dentro de ese bajo mundo del narcotráfico, bien lo sabemos. La decisión del gobierno de Noboa de militarizar el conflicto ya se ha visto en México, Brasil y Venezuela y la hemos vivido también nosotros los colombianos. En Guatemala y Honduras se ha experimentado de manera temporal y el caso más extremo y reciente ha sido el de El Salvador. Valorar con cifras estas incursiones militares es complicado, dada la dificultad de atribuirles en exclusiva los resultados obtenidos, que no siempre son los esperados, y a veces incluso han exacerbado la violencia. Y lo que más preocupa es que los militares no tengan una formación específica para este tipo de tareas ni para interactuar con la población civil con la que obviamente deben relacionarse.

En países que no viven este conflicto del narcotráfico, la policía civil es valedora de la democracia, pero en casos como el de Ecuador, esta no es suficiente. La tendencia en América Latina, de cara al futuro, es que la militarización de la lucha contra el narcotráfico se incremente porque el reto es inmenso. Con qué intensidad va a depender de la realidad de cada país, pero existe la idea, que para algunos es temor, de que el modelo Bukele se extienda.

Ojalá Ecuador logre encontrar un punto medio en el que se respeten los derechos humanos de la población, a la vez que se combate de manera implacable a las bandas narcoterroristas. Por ahora Noboa tiene todo el apoyo de la oposición que ha cerrado filas en torno a sus decisiones para militarizar el conflicto y neutralizar al enemigo. Esperemos que no se desate una violencia aún mayor que acorrale a la ciudadanía.