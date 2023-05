Este país se nos ha vuelto, en los últimos nueve o diez meses, el reino de la incertidumbre. Un día se desata un choque entre el presidente Gustavo Petro y el fiscal Francisco Barbosa, y al otro día – cuando las aguas ya se están calmando a punta de diálogo y una que otra cortina de humo –, comienza el presidente a emprenderla contra el periodismo, utilizando mentiras y medias verdades, y de otro lado también aparece un coronel retirado con propuestas absurdas de golpe de Estado que menos mal tuvo un rechazo generalizado.

El sismógrafo del país registra frecuentes oleadas de nervios, no está claro para dónde vamos y el acontecer noticioso no solo no ayuda sino que agrava esa particular sensación de perplejidad.

No es un tema menor. La incertidumbre es como una pandemia: invita a no invertir, a no empezar proyectos, y así, la máquina del progreso empieza a frenarse y tarde o temprano se va a sentir en la economía, en el empleo, y en el bienestar de todos.

Son tiempos desafiantes los que vivimos. Y es natural que una sociedad trate de encontrar algo de certeza, algo de tranquilidad, un de dónde agarrarse. En Colombia, país presidencialista por excelencia, tal vez la principal fuente de certeza sería el Gobierno nacional. Pero esta vez no ha sido el mejor refugio porque es el propio Gobierno el que nos tiene en este estado de intranquilidad.

Por sus mensajes agresivos. Por el desorden y la poca capacidad de ejecución de su agenda. Porque el país no sabe cuándo puede contar con él: unas veces llega a destiempo, y otras veces no llega. Por la ausencia total de claridad en áreas centrales de su política. Por la volatilidad en los mensajes del presidente, tan amigo del Twitter, que un día cualquiera nos asusta diciendo que él es el jefe de todos los poderes públicos y al día siguiente nos sorprende diciendo que la prensa se inventó el nombre de “Paz Total”, cuando todo el país ha sido testigo y están los audios que demuestran que fue el propio Petro el que introdujo con entusiasmo desde la campaña el concepto y el nombre de su proyecto de paz.

Sin embargo, como cada crisis le abre la puerta a una oportunidad, la buena noticia es que en Colombia, lo que sí tenemos es una arquitectura institucional que, como lo ha demostrado en casos recientes, nos permite tener esperanza. Y tenemos también un faro que, aún a veces entre la niebla, está ahí iluminando el camino, y ese faro es nuestra Constitución.

Puede que el país haya tenido muchas controversias alrededor de esa Constitución y de sus normas. Y eso está bien porque tal vez gracias a ese debate nuestro contrato social, nuestra carta política, ha madurado y se ha fortalecido. Ahora, más que nunca, vemos cómo todos confluimos alrededor de ese texto, y transitoriamente dejamos de lado la discusión sobre aspectos específicos de sus normas, por cuanto sabemos que son todas ellas, como cuerpo, las que nos pueden proteger de intenciones autoritarias. Así, por ejemplo, ¿quién no se alegra de que la Corte Suprema se pare firme frente al presidente y le exija respeto por la independencia de los poderes? ¿O cómo no aplaudir que organizaciones que defienden la libertad de expresión, como la Flip, llamen la atención al presidente por sus disparatados ataques contra los medios de comunicación?

También hemos visto partidos políticos, por los que muchos no daban un peso, ponerse firmes en defensa de bienes colectivos que hemos construido como el sistema de salud. Y hemos visto cómo la gente, la sociedad civil, se ha parado en defensa de nuestras empresas, y de nuestros empresarios, entendiendo que empresarios de algún modo somos todos, y que una comunidad sin empresas es una comunidad condenada a la miseria.

Ese es el camino. El camino no es, de ninguna manera, proponer rompimientos o quiebres institucionales. Decimos esto para rechazar con la mayor vehemencia el llamado hecho por un coronel retirado a “defenestrar” al presidente y a su gobierno. La oposición a este y a cualquier otro gobierno se debe hacer únicamente por las vías constitucionales porque el gobierno de Gustavo Petro ejerce de manera legítima por haber sido elegido mediante nuestro propio mecanismo democrático para un período constitucional que le corresponde cumplir sin interrupción ni perturbación alguna.

Ese tipo de propuestas golpistas, al final, no son muy distintas de los intentos de las guerrillas de tomarse el poder, que tanto han criticado personas como el coronel de marras. Tenemos una Constitución fuerte, ese lugar común en el que la mayoría de los colombianos coincidimos, de ella nos aferramos y nos hace libres.

Cuando un náufrago está perdido en alta mar, una tabla endeble llena de clavos oxidados no le sirve de salvación, lo mejor es subirse de nuevo al barco poderoso de las instituciones que le ayudará a pasar las aguas tormentosas y lo llevará a buen puerto.