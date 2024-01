Al que no quiere caldo se le dan dos tazas. Esa parece ser la consigna del gobierno de Gustavo Petro en su obsesión de acabar con el sistema de salud en Colombia. Propósito que parece estar alcanzando más pronto de lo esperado.

Nunca nos imaginamos que arrancaría este 2024 con una cascada de noticias tan preocupantes –por no decir asustadoras– para la salud de todos los colombianos.

Apenas transcurridos 20 días del año, el Gobierno ya se había tomado la EPS más grande del país: con maniobras y jugaditas sacaron a José Fernando Cardona de la presidencia de la Nueva EPS, un técnico juicioso y decente que llevaba 14 años cumpliendo una labor calificada por muchos como impecable, y en su reemplazo Petro puso a un operador político como Aldo Cadena que prácticamente dejó quebrada a la EPS pública de Bogotá, Capital Salud.

Es muy preocupante la forma como procedió el gobierno para tomar el control. Los cambios en la Nueva EPS los decide una junta de cinco miembros, tres de las cajas de compensación, que son dueñas de la mayoría, y dos representantes del Gobierno. El Gobierno puso a las cajas de compensación contra la pared y les dio a entender que o votaban como el Gobierno quería (sacar a Cardona, cambiar los estatutos de la Nueva EPS y nombrar a Cadena) o las podían intervenir. Por supuesto que ni los representantes de las cajas ni el Gobierno aceptan en voz alta que se dio esta suerte de chantaje, pero varias personas que conocen de manera directa el tema lo cuentan en voz baja: “Recibieron llamadas de la ministra de Trabajo y del ministro de Salud. Les decían si usted no nos apoya que pesar que pierda la caja de compensación”, contaba una de ellas.

En efecto, cambiaron el manual de funciones del presidente de la Nueva EPS para acomodarlo al perfil de Cadena. Antes se requería una maestría y ahora la cambiaron por una especialización.

El gobierno ya con la sartén por el mango prácticamente podría hacer la reforma a la salud que ha querido sin tener que pasar por el Congreso de la República. ¿Por qué? Porque esta EPS con 10 millones de afiliados es la más grande de Colombia –de hecho duplica el número de Sanitas y de Sura, que la siguen en segundo y tercer lugar–. Y ya sea que el Gobierno siga interviniendo EPS o que las EPS terminen ahorcadas financieramente al punto de liquidación, el efecto sería el mismo: cada vez más afiliados terminarían en la Nueva EPS. De esa manera, sin leyes y sin decretos, solo por el flujo de los acontecimientos, esta EPS del Estado podría terminar concentrando la mayoría, si no todos los colombianos.

Pero eso no es todo. En segundo lugar, y de alguna manera atado al punto anterior, el ministro de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, arrancó el año con un procedimiento insólito: demandó a las 21 Entidades Prestadoras de Salud acusándolas de no cumplir requisitos financieros. ¿Qué busca el ministro atacando a quienes son sus aliadas en la prestación del servicio de salud en todo el país? Es posible que busque un fallo que obligue a la liquidación de todas esas EPS. Pero, en vista de que el Gobierno podría también investigar y sancionar estos casos desde la Superintendencia de Salud, no se descarta que esa demanda busca un impacto simbólico de desprestigio y pérdida de reputación para las EPS.

Y la andanada no para. Apenas hace dos días, otra vez el ministro Jaramillo la emprendió de buenas a primeras contra los empresarios y levantó tremenda polvareda con sus declaraciones desafiantes y sarcásticas. Cómo estaría salido de tono el ministro Jaramillo que hasta su colega de gabinete, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, lo desautorizó diciendo: “dejémoslo que divague”.

A todo eso se le suma que desde cuando Gustavo Petro asumió el gobierno, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, no ha tenido un director en propiedad, lo que ha facilitado el desabastecimiento de medicamentos. Al parecer, el gobierno Petro no pudo encontrar quién quisiera echarse esa tarea al hombro, porque casi un año y medio después, el 15 de enero, le tocó modificar el perfil del director y estableció que para ocupar el cargo lo puede hacer un profesional de cualquier área. No sobra decir que el Invima es la responsable de asegurar la calidad de los medicamentos y alimentos que consumimos y no estaría demás, para dar mayores garantías a la salud de los colombianos, tener al frente del mismo a un especialista en esas materias.

Con toda razón 18 exministros y exviceministros de Salud lanzaron un grito de auxilio esta semana: no se ahorraron palabras para decir que “nos encaminamos hacia un colapso que afectará el derecho a la salud de millones de colombianos”.

Si se juntan todas las piezas del rompecabezas la figura que aparece es la de la destrucción del modelo de salud como lo hemos conocido: un sistema que según las encuestas da tranquilidad a la mayoría de los colombianos. O no se sabe si es mejor hablar en pasado –daba tranquilidad– teniendo en cuenta que todas las movidas del Gobierno Petro en los últimos meses tienen a los operadores de salud en máximo estrés, a los colombianos angustiados por el futuro de la prestación de este vital servicio y al borde del colapso todo el sistema de salud.