Hay hechos que no aceptan matices. El atentado terrorista cometido por el grupo Hamas contra Israel y contra civiles de ese país el sábado pasado es repudiable desde todo punto de vista y no hay nada que lo justifique.

Una cosa es reconocer la existencia de un conflicto en el cual desde hace muchas décadas se han ido consolidando dos narrativas que chocan y por las cuales –por una o por la otra– cada persona podrá sentir más o menos empatía. Pero lo que no puede pasar es seguir sosteniendo el discurso histórico de uno u otro pueblo para justificar la violencia.

De seguir así, siempre habrá un capítulo de la historia de cada pueblo, que servirá para construir una narrativa de guerra, condenando a la humanidad a vivir en una especie de Edad Media perpetua.

Ejemplo de esto es el conflicto en Medio Oriente al que no se le vislumbra ninguna esperanza de solución. El ataque perpetrado por Hamas hace tres días es la repetición aún más violenta de lo ocurrido hace 50 años durante el Yom Kipur, el 6 de octubre de 1973, cuando Siria y Egipto rompieron las defensas de Israel y desencadenaron una guerra que aún se recuerda con horror.

Esta vez el golpe llega en uno de los momentos más difíciles de Israel con la sociedad fracturada bajo el liderazgo de Benjamín Netanyahu, un Primer Ministro cuya política divisionista ha partido en dos a la sociedad civil y los militares israelíes. Su apoyo a la expansión de las colonias en Cisjordania, así como su polémica reforma judicial tienen el ambiente nacional revuelto. Netanyahu debe hacerles frente a numerosas acusaciones elevadas por el Fiscal General contra él entre las que se incluyen fraude, corrupción y abuso de confianza, cargos que él niega rotundamente y que lo mantienen aferrado al poder.

Pero si el gobierno más conservador en la historia de Israel ha creado este caos, Hamas ha sido una especie de maldición para el pueblo palestino desde que se tomó Gaza en el 2007. Todo el dinero que ha recibido de Qatar a lo largos de estos años, más de mil millones de dólares, lo ha usado para la guerra, en lugar de destinarlo a la construcción y desarrollo de Gaza. Hamas se ha concentrado en enfrentar a un enemigo muchísimo más poderoso, y le ha quitado al pueblo de Gaza cualquier oportunidad de desarrollo institucional, democrático y productivo. Con sus actos a lo largo de estos 16 años de controlar el poder en la franja de Gaza, Hamas ha demostrado que no le interesa construir un futuro para su gente sino hacer de títere de los intereses de otros países como Irán.

Tal vez no haya habido un conflicto más ideologizado que el palestino israelí. Y los que sufren las horribles consecuencias siempre son los mismos. Los dirigentes de Hamas dicen estar “preparados para el peor escenario posible”, plenamente conscientes de lo que desencadenaron deliberadamente. La superioridad militar israelí volverá a doblegar a los rebeldes de Gaza y se establecerá la seguridad. Pero una y otra vez asistimos impotentes al doloroso sacrificio de tantos inocentes de uno y otro lado.

Si Hamas se ha encargado de impactar al mundo con sus videos bélicos en las redes, mostrando secuestros en vivo y en directo, lanzamientos de misiles, asesinatos y toda clase de atrocidades, ahora el turno es para Israel que inmediatamente respondió bombardeando y sitiando sin agua, gas, ni luz o comida una región que ya de por sí vive en condiciones muy difíciles. No hay que olvidar que Gaza es una de las zonas más densamente pobladas y empobrecidas del planeta.

No deja de ser preocupante el seguir corroborando cómo las redes sociales son un instrumento de radicalización que divide a la sociedad. Las imágenes de distintas ciudades europeas en las que pequeños grupos de personas salían a las calles para celebrar el ataque a Israel son desconcertantes. Porque no se trata de un triunfo deportivo o político, sino del atroz atentado de un grupo de terroristas que actúan como una mafia contra civiles inocentes. ¿O nos van a convencer de que las más de 260 personas que masacraron mientras asistían al Festival de música Supernova eran objetivos militares? Si ese no es un motivo suficiente para condenar lo ocurrido, es que nuestra escala de valores se ha distorsionado por completo.

Más adelante habrá tiempo suficiente para depurar responsabilidades, para defender puntos de vista, para intentar darle sentido a un conflicto que por ahora parece irresoluble. Para el gobierno de Netanyahu este es un fracaso rotundo de los servicios de inteligencia y de las medidas defensivas básicas. Para los terroristas de Hamas un éxito momentáneo que en su desdén suicida no sólo arrasa con sus enemigos israelíes sino con su propio pueblo, con aquellos que sólo quieren estudiar, trabajar y vivir en paz.

Para quienes creemos vivamente en el sentido profundo de la democracia, este es el momento de posicionarse claramente y sin ambages contra el terrorismo, venga de donde venga. Por todo eso, la posición tomada por el gobierno de Gustavo Petro resulta inaceptable.