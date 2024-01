El ascenso de la ultraderecha en Alemania - ese movimiento en el que prima el racismo, la xenofobia, el machismo, la homofobia y toda clase de populismos -, es un campanazo de alerta que preocupa no solo a los políticos sino también a la sociedad. Y el hecho de que los partidos extremistas hayan incrementando su peso en 15 de los 27 estados de la Unión Europea invita a hacerse una pregunta: ¿es posible revivir el pasado oscuro de ciertos países? La respuesta es no. No estamos en el mismo contexto histórico de los años 30, pero sí hay que estar alertas porque la ultraderecha europea ha pasado de ser una fuerza opositora y se ha filtrado en las altas esferas de poder hasta convertirse en partidos que, sin saber cómo, le están ganando espacio a la derecha tradicional.

Hace unos días Alemania respondió estremecida e indignada al descubrir que representantes del Partido Alternativo para Alemania (AfD) habían participado en una reunión con neonazis para planificar la expulsión masiva al norte de África de 2 millones de personas que incluyen demandantes de asilo y extranjeros que ya son nacionales alemanes “no asimilados”, signifique esto lo que signifique. Algo que en Austria llaman “remigración” y que fue explicado con lujo de detalles en la infame reunión por el mismísimo Martin Sellner, líder de la extrema derecha de ese país.

La reacción fue inmediata. Decenas de miles de alemanes se manifestaron en distintas ciudades para rechazar el plan. La movilización contraria a la extrema derecha sorprendió por la amplitud de sus protestas y la transversalidad de los organizadores, y se convirtió en un despertar de la sociedad civil, sobre todo para aquello que habían llegado a un punto de resignación. Participaron dirigentes religiosos, oenegés, responsables políticos y hasta entrenadores de la Bundesliga. Fueron 178 marchas en las que 1,4 millones de personas salieron a las calles de Munich, Berlín, Dresde, Colonia y Bremen entre muchas otras. Y el muy respetable diario Der Spiegel tituló: La República se levanta.

Los alemanes quisieron expresar su rechazo a las ideas racistas y anticonstitucionales de la extrema derecha, enarbolando pancartas con mensajes que recuerdan esa historia que todavía los avergüenza: “¿Nazis? No, gracias”, “Nunca más es ahora”, “Podemos hacerlo mejor que nuestros abuelos”. Qué tanto logren modificar la actitud de los votantes de AfD está por verse, pero al menos pueden llevar a algunos de sus simpatizantes a cuestionar el sentido de su voto.

El escenario político alemán no tiene nada que ver con el de los años 30 del siglo pasado, cuando el Partido Nazi llegó al poder. Hoy, el 20% de la población de Alemania es de origen migratorio, lo que define a la suya como una sociedad mestiza que lucha desde hace décadas por mantener una cultura democrática liberal. Se trata de la misma batalla que damos en tantos países de América Latina para proteger las instituciones, respetar la Constitución y valorar lo que tenemos hoy gracias al esfuerzo, y en algunos casos la vida, de muchos otros que nos precedieron.

Sin embargo, el auge de la ultraderecha en Alemania es una realidad imposible de negar. Afd ha tenido un ascenso meteórico pues se convirtió en partido hace 11 años y en apenas 7 pasó de no tener representantes en las instituciones a 79 diputados en el Bundestag. Aunque se han hecho fuertes al este del país, particularmente en Brandeburgo, Sajonia y Turingia, AfD ocupa el segundo lugar en preferencias en todo el país y 16,5 millones de alemanes votaron por ellos en las últimas elecciones. Ya de cara a las próximas elecciones de septiembre, las encuestas indican que tiene un 30% en intención de voto, con lo cual mucha gente piensa que la votación se va convertir en un referendo entre democracia y fascismo.

AfD es un partido que se ha beneficiado de la baja popularidad del gobierno tripartito alemán (socialdemócratas, ecologistas y liberales) y que ha sabido explotar el miedo a la inmigración. En parte también es un partido protesta porque atrae a los desencantados de la política tradicional, a los decepcionados y críticos con la situación económica.

Las voces que han pedido la prohibición de ese partido ultra se han encontrado con la racionalidad de aquellos que piensan que tras su disolución, surgiría un nuevo partido. Y en esto ha sido muy claro el expresidente alemán Joachim Gauck, quien asegura que no se necesita una estrategia de cortafuegos, sino aprovechar la exitosa historia de su democracia: “Los alemanes recurren al pasado para complicarse el futuro y de paso la formación de gobiernos eficaces. No se puede demonizar a la AfD”. La única respuesta posible debe ser una campaña para que la gente vuelva a los partidos democráticos

La máxima de AfD es “Cuanto peor, mejor” y eso aplica a muchas otras formaciones europeas nacionalistas, populistas y de ultraderecha qué podrán medir qué tanto han logrado filtrarse en la intención de voto durante las elecciones de junio de la Eurocámara. Esa ultraderecha no busca salirse de la UE ni hundirla, sino cambiarla desde dentro con menos integración y más soberanía nacional. Habrá que estar atentos a esa evolución para ver si el marco político europeo sufre alteraciones en las mayorías que han construido la Europa actual.