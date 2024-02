El crecimiento económico representa la única estrategia probada para que una nación eleve el bienestar de sus habitantes a largo plazo. Por esta razón, los gobiernos de todas las ideologías políticas priorizan esta métrica, estableciendo objetivos ambiciosos para su crecimiento y actuando con determinación ante cualquier señal de ralentización en la expansión económica.

Las historias de desarrollo económico que inspiran a los países en vías de desarrollo, incluyendo a Colombia, están encabezadas por el éxito de los “Tigres Asiáticos”. Este grupo, compuesto por Hong Kong, Singapur, Corea del Sur y Taiwán, experimentó un notable crecimiento económico e industrial desde la década de 1960 hasta la de 1990, pasando de ser países emergentes a estar entre los más ricos del mundo. Para lograr esto, estas naciones se enfocaron en políticas de exportación y realizaron importantes inversiones en educación y tecnología, factores determinantes que impulsaron su industrialización y los posicionaron como los ejemplos más representativos de “milagros económicos” hasta el día de hoy.

Sin embargo, a pesar del impresionante legado de desarrollo de estos “Tigres Asiáticos”, su ejemplo ha perdido algo de vigencia entrados ya en la década de 2020. El mundo ha experimentado cambios notables en estas tres últimas décadas, lo que implica una necesidad de nuevos ejemplos que motiven hacia el crecimiento.

Polonia, con una discreta pero destacada trayectoria de éxito, emerge como un firme candidato para convertirse en esa nueva fuente de inspiración. En las últimas tres décadas, ha logrado triplicar el tamaño de su economía, registrando de forma constante una de las tasas de crecimiento más elevadas a nivel mundial durante este periodo.

Cuando en 1991, tras la caída de la Unión Soviética, se desintegró el bloque comunista al que Polonia pertenecía durante la Guerra Fría, su Producto Interno Bruto (PIB) per cápita era considerablemente inferior al de Argentina o México y apenas representaba un 30% más que el de Colombia. Sin embargo, en las tres décadas siguientes, la economía polaca experimentaría una expansión de más del 200%, alcanzando un nivel de ingreso por habitante que prácticamente duplica la riqueza per cápita de los países más poblados de América Latina. Durante la crisis financiera global de 2008-09, Polonia fue la única economía de la Unión Europea que no cayó en recesión, manteniendo un crecimiento sostenido que los ha llevado a crecer cerca del doble que sus vecinos europeos desde que cayó el Muro de Berlín.

¿Cómo lo lograron? El primer factor podría ser que, desde el comienzo del declive del comunismo en Europa, los polacos ya tenían claro hacia dónde se dirigirían: la integración con Europa. Una amplia mayoría de la sociedad estaba dispuesta a realizar los sacrificios necesarios para incorporarse a la Unión Europea y, de este modo, lograr el estatus simbólico de un país europeo “normal”. Estos sacrificios, a lo largo del tiempo, se tradujeron en beneficios asociados con la adopción de instituciones y prácticas occidentales, como el fortalecimiento del Estado de Derecho y una política monetaria independiente, además de la implementación de sistemas bancarios y financieros modernos. Este proceso generó un ciclo de retroalimentación positiva que propició un crecimiento acelerado.

Esta integración con Europa permitió a Polonia beneficiarse del comercio y los flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) con países como Alemania, Francia y los Países Bajos. Por un lado, para satisfacer las necesidades comerciales de un entorno más acaudalado, Polonia desarrolló capacidades altamente complejas y diversificadas, destacándose en la fabricación de productos electrónicos y componentes para la industria automotriz. Dado que estos productos son complejos y su fabricación requiere de alta tecnología, su producción elevó el valor agregado y generó efectos positivos en la productividad de otras industrias, incentivando también la formación de una fuerza laboral altamente educada en diversas áreas de ingeniería. Igualmente, el desarrollo de esta compleja economía exportadora atrajo importantes flujos de IED. La IED en Polonia, que representa cerca del 3% de su PIB, duplica casi la proporción recibida por China y se origina principalmente desde Europa Occidental, destacándose Alemania como su principal socio comercial. Compañías europeas, y alemanas en particular, han optado por Polonia como una plataforma de manufactura de alta productividad y coste reducido.

Por todo lo anterior, Polonia debería servir de modelo para los países de América Latina, que, en contraste, han experimentado una desaceleración en su crecimiento económico durante la última década. La integración regional, especialmente con Estados Unidos a la luz de la tendencia hacia el nearshoring —acercar las cadenas de producción—, debe ser una prioridad para Colombia y otros países bien posicionados para ello. México ya tiene una ventaja sobre el resto del continente, y si sigue adelante con políticas que fomenten la inversión y la integración con Estados Unidos, podría convertirse en el próximo Polonia. ¿Está dispuesta Colombia a quedarse rezagada?