Chile, el laboratorio político

Se dice desde hace cuatro años que Chile es el laboratorio político más grande de Latinoamérica y la verdad es que todos asistimos fascinados a lo que allí se experimenta. Pero el resultado de las elecciones del domingo pasado ha dejado a muchos atónitos. El triunfo arrollador de la derecha radical chilena que puede redactar la nueva Constitución como quiera, sobre la izquierda que está en el poder y que promovía ese cambio, ha demostrado una vez más que en los laboratorios a veces hay explosiones. Y si hasta hace un año Chile propugnaba por el cambio, ahora lo que quiere es conservadurismo, control y orden.

Pese a la apatía del electorado, los votantes hablaron claramente. El Partido Republicano de José Antonio Kast consiguió 23 consejeros para la redacción de la nueva Constituyente, es decir, el 35,4% de los votos, lo que le permite proponer, aprobar y cambiar las futuras normas constitucionales y hacerlo totalmente a su antojo; por su parte, el partido de coalición de las derechas tradicionales, llamado Chile Seguro, obtuvo 11 consejeros (21,7%), de manera que la derecha suma 34 consejeros (57% del total) contra una izquierda que simple y llanamente se hundió. Así que en una de esas extrañas paradojas de la vida, quienes llevaban años negándose a hacer cambios en la constitución van a ser ahora los encargados de redactar la nueva.

Lo que sucedió el domingo pasado no hace más que sumarse a los 15 tormentosos meses que lleva Gabriel Boric en la presidencia de su país. Durante este corto tiempo ha tenido cambios de ministros, dificultades para consolidar el Estado social que incluya derechos en educación y salud y un estrellón tremendo cuando el pueblo, en otra votación, le dijo que no le jalaba a su propuesta de Constituyente porque contemplaba muchos cambios radicales. Ahora Boric cae en aprobación y sufre desgaste político, aunque tiene por delante casi tres años en los que a este ritmo, nadie sabe qué puede pasar.

El panorama actual chileno incluye el gobierno más de izquierda que haya existido desde que regresaron a la democracia, un Congreso de derecha y una Constitución redactada por Pinochet en 1980. En medio de esas contradicciones, el voto chileno se ha volatilizado por la radicalización que se ha dado, y más que apoyo a proyectos políticos, parece que la gente votara para castigar al otro que ve como adversario.

La montaña rusa política por la que se desliza Chile incluye una revuelta social en el 2019 que exigía cambios, unas elecciones para la primera constituyente en 2021 que confirmaban el camino, posteriormente la victoria de Boric ese mismo año. Hasta ahí el caso de Chile se parecía mucho al caso de Colombia: el tipo de protestas, la manera como desde las redes sociales las crearon y alentaron y hasta los nombres que crearon: “primera línea”, “estallido social”, “plaza dignidad”, en Chile, y “loma dignidad”, en Cali. Parecían tener piezas de un mismo libreto.

¿Qué tanto fue ‘real’ y qué tanto fue ‘creado’? ¿Hasta dónde iba la crisis y hasta dónde se ambientó y se ayudó a generar ese sentimiento de crisis como suele ocurrir en las redes sociales a la hora de crear tendencias? Son preguntas que quedan para la historia.

En Chile parece haberse acentuado la espuma de las emociones. Vino el rechazo, en septiembre, al texto constitucional promovido por la izquierda y ahora este batacazo. A Chile en este momento se le podría aplicar el viejo refrán español que dice “Donde dije digo, digo Diego” para representar ese brusco cambio de opinión.

Por lo pronto, la derecha triunfante tiene de junio a diciembre para presentar su propuesta y que el pueblo, en un nuevo plebiscito, decida su aprobación. Desde ya muchos auguran que podría volver a darse un rechazo semejante al de septiembre del año pasado. Porque no están dadas las condiciones para que se dé un desarrollo equitativo del juego político y tampoco se vislumbra la convergencia en el centro. Las posiciones políticas son extremas y tanto la izquierda la vez anterior, como la derecha en esta oportunidad, cuentan con vía libre para tomar decisiones que probablemente van a prolongar ese movimiento pendular. Lo que sigue siendo constante es que la sociedad se siente sumida en una crisis social y económica, con graves problemas de inseguridad y con una creciente problemática de inmigración. La gente quiere que le den soluciones inmediatas que en realidad no existen. Por eso van dando tumbos de un lado al otro del espectro político. Y esto último no es que aplique solo a Chile, esto hace parte de esa confusión global que vivimos en la que el descrédito de la clase política no hace más que aumentar.

Tras conocer los resultados de las urnas, Boric le dijo al país una verdad simple: “Cuando el péndulo de la historia se mueve de un extremo a otro incesantemente, en tiempos cortos, siempre son las personas más vulnerables las que sufren”. Eso deberían tenerlo en cuenta tanto a un lado como al otro del espectro político para proponer soluciones de cambio reales, no utópicas, dentro de un contexto de orden y pragmatismo..