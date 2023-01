Casi a la medianoche del 31 de diciembre, cuando estábamos todos listos para darnos el feliz año nuevo, el presidente de la República nos sorprendió con una noticia para algunos jubilosa y para nosotros incomprensible. Según su anuncio en Twitter, el gobierno había pactado un cese al fuego bilateral con las cinco organizaciones criminales y alzadas en armas más poderosas de Colombia. Este cese al fuego iría del 1 de enero al 31 de junio, y sería prorrogable.

Surgieron las preguntas obvias: ¿cómo así que el Estado pacta el cese al fuego bilateral con una banda criminal como el Clan del Golfo? ¿Acaso alguna vez oímos que Italia firmara un cese al fuego con la Ndrangheta? ¿O que México lo haga con el cartel de Sinaloa?

De hecho si se firma el cese al fuego no es para hacer fiesta: cuando se hacen pactos con negocios criminales como el del narcotráfico no se trata de buenas noticias sino del anuncio de que el Estado claudica en su tarea de salvaguardar el imperio de la ley. La palabra bilateral compromete la razón misma de ser del Estado de Derecho. ¿Qué significa cese al fuego bilateral con los narcos? ¿Que el Estado no perseguirá el tráfico de drogas, ni la minería ilegal, de las que estas bandas viven? ¿Acaso se hará el de la vista gorda con las extorsiones y los secuestros?

Con un simple tuit, el presidente Gustavo Petro, sin consultar a nadie, sin llevar a cabo un proceso, echó por tierra varios de los fundamentos de la estructura democrática del Estado.

Por supuesto que la presencia del ELN entre el grupo de cinco bandas criminales generó otro tipo de consideraciones. E incluso las disidencias de las Farc. Porque al fin y al cabo se siguen presentando como guerrillas políticas a pesar de que hace ya varios lustros han hecho el tránsito hacia otro tipo de criminalidad. A muchos, por ejemplo, les produjo júbilo pensar que se podía llegar a un acuerdo de una vez con todas las guerrillas. Y ese es un punto que merece mayor análisis. Pero el problema es que en esta “paz total” se están combinando todos los aparatos de crimen del país.

Normalmente, con los procesos de paz, un anuncio de este tipo viene precedido de conversaciones, negociaciones, dificultades, ires y venires. Aquí, donde la “paz total” avanza todavía en medio de la neblina, nadie se explicaba cómo llegamos a semejante acuerdo tan importante y ambicioso sin que se conociera el proceso de conversación y negociación que llevó a él. Apareció de la nada.

La noticia, además, difería sustancialmente del modo como se hacen estos anuncios: acordar un cese al fuego presupone acordar previamente toda una serie de protocolos, mecanismos de verificación, e instancias de solución de controversias. Un cese al fuego es una cosa en extremo frágil y delicada: cualquier incidente confuso (unos tiros en la selva, una patrulla que se encuentra con otra) puede hacerlo colapsar.

El presidente Petro parece que empezó por el final: por el anuncio. ¿Por qué lo hizo? ¿Alguien lo engañó, y le dijo que todo estaba listo? Esa hipótesis no parece convincente porque, como decíamos, el proceso que lleva a acordar un cese al fuego es complejo, y el Presidente habría tenido toda la oportunidad para monitorear su avance y saber en qué estado iba. ¿Quiso el Presidente adelantarse con el anuncio como una maniobra para comprometer a las otras partes? Si así fue, era predecible que saliera mal.

Cualquiera haya sido el caso lo que queda claro es que Petro empezó por el final, y empezó por donde a él le gusta y sabe moverse bien: el mundo de los anuncios y el mundo del Twitter. Esto no es un tema de oposición. Desde la misma izquierda le llovieron críticas. El destacado académico Gonzalo Sánchez, por ejemplo, observó: “quienes estamos con la paz total esperamos más coordinación de las vocerías oficiales, más cautela en los pasos a seguir, menos declaraciones y más acciones”.

Para la galería del bochorno queda, además del episodio, el intento un poco torpe de darle “manejo de crisis” diciendo que el cese al fuego anunciado por Petro era apenas una propuesta que se iba a discutir, versión que salieron a replicar sus amigos, e incluso analistas supuestamente objetivos como León Valencia. Basta leer el trino del presidente para ver que no estaba haciendo una propuesta sino anunciando un hecho cumplido.

Vienen a la mente las palabras del expresidente Santos, quien hace poco anotó que al esfuerzo de “paz total” le hacía falta rigor y método. Pero el rigor y el método no son lo que le gusta al Primer Mandatario.

El ejercicio de sentarse horas enteras con equipos de trabajo a ver datos, cifras, coordinar, monitorear avances y estrategias, parece que le es ajeno. Lo suyo es el discurso en el balcón, y en el balcón virtual de Twitter. La misma semana en que ese anuncio prematuro de cese al fuego se cayó, el Ministerio de Trabajo tuvo que salir a contradecir la directiva de Función Pública sobre contratos de prestación de servicios; también se cayó la compra de aviones de combate con el argumento absurdo de que el Conpes “se venció”. Los líderes transmiten su carácter a las organizaciones que lideran: la falta de rigor y método, el desprecio por la tarea ejecutiva, que es muy propio de Petro, se está transmitiendo a todo el Gobierno.

¿Lo peor? Las comunidades que sí necesitan el cese al fuego son las que sufren por la falta de rigor y método de un gobierno que ni siquiera es capaz de poner orden en sus propias políticas bandera .