El presidente Gustavo Petro, este lunes en el Puente de Boyacá, cantó victoria: “Hemos vencido la inflación, que es la que golpea los bolsillos de la gente más pobre de Colombia”.

Ese buen ánimo por el descenso en la inflación contrasta con la preocupación del propio Petro el año pasado, cuando el costo de vida llegó en septiembre a 11,44%, el dato más alto en 23 años.

En ese momento, recordamos, el mandatario lanzó fuertes críticas al Banco de la República por subir las tasas de interés, y dijo que esta decisión no servía para frenar los precios y que iba en contra del crecimiento económico y el empleo.

Sin embargo, visto al día de hoy, el Banco de la República tenía razón, los datos publicados por el Dane el pasado miércoles dieron un mensaje de optimismo sobre el comportamiento de esta variable. La inflación en julio fue de 0,50% frente al 0,81% de igual mes del año anterior, en lo corrido del año está en 6,68%, por debajo del 7,96% del mismo periodo del 2022.

No obstante, aún no se le ha roto el pescuezo del todo. En los últimos doce meses la inflación se sitúa en 11,78%, es decir, está más alta que el año pasado, de manera que aún no está derrotada. Además falta mucho trecho por recorrer para llegar a la meta del 3% fijada por el emisor.

Es cierto, y es muy importante, que ajustamos cuatro meses consecutivos con tendencia a la baja. Esta es una buena señal porque el aumento excesivo de los precios castiga con más fuerza a las personas de menores ingresos. No obstante, los analistas consideran que no hay que bajar la guardia. En la reunión de comienzos de mes de la junta directiva del Banco de la República, en la que se mantuvo inalterada la tasa de interés en 13,25%, los codirectores reconocieron que la lucha contra la inflación no ha terminado y que su nivel se encuentra “excesivamente alto”, comparado con otros países de América Latina. Por eso advirtieron que “es necesario mantener la actual postura restrictiva de la política monetaria”.

Es decir, que por el momento no se verá una reducción en las tasas de interés del emisor, en espera de lo que suceda con los precios en los próximos meses.

Y hay señales cruzadas. Según el Dane, comienza a moderarse el precio en los alimentos y bebidas no alcohólicas, con 13,24%, que sigue siendo una cifra elevada, pero menos que la registrada hasta hace unos meses cuando llegaba al 30%.

También se destaca el desempeño de sectores como información y comunicaciones con 0,49%, prendas de vestir y calzado con 7,19%, recreación y cultura con 8,14%, educación con 9,94% y salud con 10,89%, por debajo de la cifra de inflación anualizada del 11,78%.

Pero ya se prendieron las alertas por el incremento en el precio de los combustibles. El sector de transporte registró una variación del 18,32% en los últimos 12 meses, siendo el subsector de combustibles para vehículos el de mayor impacto, con 37,76%. No es de extrañar este dato si se tiene en cuenta que este gobierno ha aumentado el precio del galón de gasolina en más del 40%, lo que llevó esta semana a protestas del gremio de los taxistas en varias ciudades.

Las manifestaciones podrían seguir porque el gobierno tiene previsto llevar el precio del galón de gasolina a niveles históricos de 15.500 pesos. Y falta que se incremente el precio del diésel que se ha mantenido cerca de 9.000 pesos por el temor de protestas y parálisis de las carreteras por parte de los transportadores de carga.

El Banco de la República es consciente del impacto que tiene el aumento de la gasolina en la inflación. Para el emisor, los incrementos de los precios de los combustibles, decisión que es necesaria para disminuir el déficit en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc), seguirá presionando al alza la inflación en general. En este tema el gobierno tendrá que jugar bien sus cartas porque si siguen subiendo estos precios, el malestar de la población también crecerá.

Pero hay otros factores que pueden impactar negativamente los precios. Uno de ellos es el fenómeno de El Niño teniendo en cuenta que si hay fuertes sequías se afectarán las cosechas de alimentos, disminuyendo su oferta, y pueden aumentar los precios de la energía.

Y falta que comiencen a regir los nuevos impuestos a los alimentos ultraprocesados, aprobados en la reforma tributaria. Es una larga lista de alimentos que serán gravados y que sufrirán incrementos de precios, que asumirán los consumidores, entre ellos, los productos de paquetes, embutidos, bebidas azucaradas, galletería, entre otros.

Si bien, la inflación viene cediendo, todavía lo hace muy lentamente y estamos lejos de llegar a cifras como las que teníamos en años recientes entre 3% y 5%. Por eso, es prematuro sacar botellas de champaña para celebrar.