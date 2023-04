¿A punta de jugaditas?

Que la pausa de Semana Santa no nos haga olvidar el último cambio de estrategia del gobierno en el trámite de la reforma a la salud. No es coincidencia que la ponencia de dicha reforma, la misma que no habían podido radicar en el Congreso al no encontrar acuerdo con otras fuerzas, fue finalmente radicada el viernes 31 de marzo hacia el final de la tarde, ya cuando todo iba a cerrar, y cuando buena parte del país se disponía a empezar el disfrute de la Semana Santa.

Esa pausa, pensarían algunos, haría que todos olvidáramos o menospreciáramos lo que pasó esa tarde. Justamente por eso retomamos hoy, lunes de Pascua, el tema. Los hechos indican un cambio de estrategia, ahora parece que pasaremos al terreno de las “jugaditas”.

La primera de ellas, ya mencionada, radicar esa ponencia un viernes por la tarde, medio a las patadas, antes de la Semana Santa, cosa que sustancialmente reduciría las posibilidades de examen y de debate por parte de la opinión pública y de los varios sectores políticos.

Pero la segunda, y tal vez la más llamativa, es la aparición en la ponencia de dos firmas: la del representante conservador Gerardo Yepes, y la del representante de la U, Camilo Ávila. Ambos partidos, Conservador y la U, habían expresado fuertes reparos al proyecto del gobierno, contemplando incluso la posibilidad de irse con proyectos propios. Difícil entender, entonces, cómo aparecieron ahí las firmas de sus representantes. Inicialmente se pensó que los partidos se habían doblegado, pero declaraciones rápidas de sus presidentes dejaron en claro que ambos representantes firmaron por su cuenta, sin el beneplácito de su bancada. Y como estamos en este país, y conocemos bien a nuestros políticos, inevitablemente surgen las suspicacias de que estos representantes, a título individual, hubieran llegado a algún acuerdo con el gobierno para firmar la ponencia.

Preguntado en medios radiales sobre el tema, el representante Yepes reaccionó colérico, negó cualquier tipo de favorecimiento y dijo que la razón de ser de su firma era únicamente que pudiera hacerse el debate, como si este no se viniera dando ya desde hace meses.

Y es que en el trámite de esta reforma a la salud, la cual, contrario a los cálculos del gobierno, es un proyecto sumamente impopular, se han empleado ya varias estrategias.

Al principio, todo indica que el gobierno contaba, erróneamente, con que el proyecto tendría un gran apoyo popular. Tal vez subestimaron la inteligencia de la gente, pues, por más que todos de vez en cuando nos quejemos de nuestras EPS, de las filas, de las esperas, y de incomodidades similares, al menos sabemos que estamos cubiertos y protegidos por un sistema que nos ampara sin que tengamos que meternos la mano al bolsillo. La gente no es boba, y sabe que echar por la borda ese sistema así no más es un riesgo de vida o muerte.

Probaron entonces con “la calle”, pero no les funcionó. Recordemos que el presidente Petro convocó a lo que seguramente él creía serían grandes movilizaciones en apoyo de su proyecto, y se quedó hablándole a un pequeño grupo de menos de dos mil personas desde su balcón, muchos de ellos funcionarios del gobierno.

Empeoró la cosa cuando, tras el incidente del documento crítico firmado por tres ministros y el director de Planeación, el cual tiene cuestionamientos muy detallados y serios contra el proyecto, se produjo la primera crisis de gabinete. Tuvo el gobierno que admitir que iba a tener que conversar con los partidos políticos.

Pero, en un episodio que es tan extraño que todavía resulta difícil de entender, el gobierno se reunió varias veces con los partidos políticos y, según varios testimonios, acordaron cambios que serían incluidos en la ponencia. Esos cambios reorientaban la reforma, acogiendo algunas ideas del gobierno pero preservando la esencia del sistema para evitar el desastre.

Cuál no sería, entonces, la sorpresa de esos partidos cuando les enviaron la nueva ponencia y ella simplemente reproducía el proyecto del gobierno. Vino ahí el rompimiento.

Otro momento de la estrategia, que se ha visto a lo largo de estos meses e incluso en Semana Santa, ha sido la de desprestigiar el sistema de salud colombiano vía redes sociales. El episodio más reciente lo protagonizó el presidente Gustavo Petro, que publicó y despublicó trinos intentando demostrar sin éxito que nuestro sistema sería de los más malos.

Todo indica que ahora lo que comenzará será la estrategia uno a uno. Hablar uno por uno con parlamentarios, conseguir votos al detal, quién sabe a cambio de qué. Harían bien esos parlamentarios, cuando se les acerquen con ofrecimientos, en recordar la suerte de Yidis Medina y Teodolindo Avendaño. Y tampoco les vendría mal a los ministros recordar el desenlace de ese episodio. La suerte de todo un país, la vida y la salud de los colombianos, no puede decidirse en polémicas jugaditas tras bambalinas. .