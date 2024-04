La baja en las tasas de interés, que avanza lento, no es suficiente para reactivar la economía. Se necesita un plan de choque del gobierno, que no aparece.

Las reuniones de la Junta Directiva del Banco de la República, en las que se decide si bajan o no la tasa de interés, se están convirtiendo en uno de los datos más esperados por los mercados pero sobre todo por el Gobierno.

En la Casa de Nariño quisieran que las tasas de interés bajen a gran velocidad porque la entienden como la gran estrategia para mejorar el crecimiento económico y espantar definitivamente el fantasma de la recesión. Pero, hay que decir, esa no puede ser la única fórmula.

En la reunión del Banco de la República, del 22 de marzo, se daba por descontado que volverían a bajar las tasas ante el comportamiento favorable de la inflación. El dilema era en qué porcentaje las iba a bajar el Emisor. La autoridad monetaria fue muy cautelosa y las redujo en solo 50 puntos básicos, dejándolas en 12,25%, decisión que fue respaldada por cinco codirectores; uno estuvo a favor de bajarla en 75 puntos y el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, estimó que las condiciones estaban dadas para que fuera más agresivo el descenso, en por lo menos 100 puntos teniendo en cuenta que la inflación estaba mostrando buenos resultados.

En efecto, la inflación acumula 11 meses de reducciones consecutivas con lo cual, en los últimos doce meses a febrero de este año, llegó a 7,74%. Ya estamos por debajo de los dos dígitos pero todavía es una inflación de cuidado.

Por eso, el ministro Bonilla dijo que la brecha entre la inflación y las tasas se está ampliando y que es hora de que el Banco envíe una señal contundente para reducirlas de una manera más acelerada y así ayudar a reactivar la economía.

El gobierno y diversos sectores económicos han insistido en los últimos meses en la necesidad de que el Banco sea más agresivo y no siga bajando las tasas a cuentagotas. El exministro Juan Camilo Restrepo reconoce que el banco está aplicando una dosis homeopática y no estrepitosa en las tasas porque no quiere correr el riesgo de tener que echar reversa y volverlas a subir, en caso de que la inflación no descienda más rápido.

La mayoría de los pronósticos señalan que el costo de vida terminará este año entre 5,0% y 5,4%, siempre y cuando no surjan nuevos factores internos o externos que presionen al alza los precios. Hacia el 2025 el Emisor prevé que logrará cumplir la meta de tener una inflación del 3%. Ojalá y así sea. De hecho, Colombia es uno de los países de América Latina que continúa con niveles altos de inflación teniendo en cuenta que en la mayoría está por debajo del 5%.

Pero si en el Banco de la República prima la cautela, en el gobierno hay mayor inquietud por este tema, ante el bajo crecimiento económico. En lugar de poner en marcha un plan de reactivación, como se viene anunciando desde el año pasado, el presidente Petro se ha dedicado a lanzar mensajes no propiamente saludables para la economía.

En vez de tomar medidas de fondo que ayuden a impulsar la locomotora económica, el Gobierno ahora se ha empeñado en una Asamblea Nacional Constituyente que le sirve para distraer la atención de todos y meter debajo de la alfombra todo lo que está dejando de hacer. De ahí que el peso de la reactivación recaiga en el Emisor. Pero aún si el Banco de la República sigue bajando las tasas, no será suficiente para reanimar la economía, cuyo crecimiento está previsto este año entre 1,0% y máximo 1,5%. Se necesita un verdadero impulso a la infraestructura, que se encuentra estancada. También se debe impulsar la construcción de vivienda, que mantiene caídas del 40%, revisar qué está pasando con la industria y el comercio, que no levantan cabeza, cómo aprovechar el desarrollo de energías renovables no convencionales, sin descuidar, la exploración y explotación de petróleo y gas, que tantos recursos le han dado al país.

El ministro Bonilla dice que muchos proyectos no arrancan porque no tienen cierre financiero debido a las elevadas tasas de interés. Esto puede ser cierto, particularmente en el caso de la vivienda y de los proyectos de infraestructura, pero si no hay señales claras y se mantiene la incertidumbre, por más que se bajen las tasas la economía seguirá frenada.

Por ahora, hay que aplaudir el diseño institucional del Estado colombiano que, gracias a la independencia del Banco de la República, ha permitido mantener la inflación más o menos controlada. La fórmula de dejar disparar la inflación no ha sido buena, y sobre todo es particularmente perversa para los más pobres, como lo han demostrado la experiencia de países como la Venezuela chavista y la Argentina kirchnerista.

Medidas hay muchas para que arranque la locomotora económica, pero si prima la ideología sobre la razón y el conocimiento, las consecuencias las volveremos a pagar cuando el gobierno desesperado por la falta de recursos, presente otra reforma para subir los impuestos. Que el Banco de la República siga con su tarea de bajar las tasas al ritmo que se lo permita la inflación. La otra parte de la tarea le toca al gobierno.