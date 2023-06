¡15.000 millones de pesos!

Quienes se involucran en escándalos en Colombia tienen a su favor un aliado formidable. Ese aliado es el frenético flujo de noticias y hechos que caracteriza a nuestro país. En ese torrente es fácil que las cosas vayan quedando atrás, que se vayan olvidando, sobre todo cuando involucran detalles complejos, sumas de dinero, operaciones misteriosas, y esquemas sofisticados. Parte del deber que los medios de comunicación tenemos con la sociedad es impedir que estos asuntos queden en el olvido. Nuestra tarea es seguir haciendo las preguntas a las que todavía no se ha dado respuesta.

Basta mirar lo que ha pasado con el escándalo o cadena de escándalos que en las últimas semanas ha involucrado a Laura Sarabia, ex jefe de gabinete de la presidencia, y al embajador en Venezuela, Armando Benedetti. Esta novela debe tener ya confundidos a muchos por las muchas derivaciones que ha tenido. Por eso vale la pena recoger las preguntas más importantes, sobre todo porque al día de hoy todavía no tienen respuesta.

Empecemos por el principio del escándalo: ¿Quién dio la orden de “chuzar” el teléfono de la niñera Marelbys Meza? ¿Esa orden fue dada de manera clandestina o de verdad una fuente humana entregó el nombre de Marelbys diciendo que era del Clan del Golfo y por eso la chuzaron? (¿Cuántas personas están siendo chuzadas en Colombia con la misma táctica de introducir el número de teléfono de un inocente en un expediente?)

¿En dónde está o quién es la fuente humana que dio el nombre de Marelbys? ¿A quién y cómo se le dio la orden? ¿Se indujo a error a funcionarios de la Fiscalía o de la Policía para llevarlos a ejecutar esa orden? ¿O no? ¿Cuánto fue el dinero que se perdió en la casa de Laura Sarabia? ¿Por qué la tenía y cuál era su origen? ¿Venía manejando más sumas de dinero en su casa? ¿Obtenidas cómo, y de dónde? Si resulta que no era una suma elevada, ¿cómo se explica el despliegue de semejante operación por una suma relativamente menor?

En cuanto a las conversaciones del ex embajador Benedetti, no vamos simplemente a desestimarlas por su afirmación de que fueron producto de “la rabia y el trago”. Ahí hay cosas que hay que aclarar.

Por supuesto la principal son los 15 mil millones que el ex embajador afirma haber recogido para la campaña del hoy Presidente. ¿Quiénes fueron los donantes? ¿Los fondos eran suyos o actuaron a modo de testaferros o mensajeros? Si así fue, ¿de quiénes? ¿A qué se refiere el ex embajador con la expresión de que esos donantes “no eran emprendedores”? ¿Qué eran entonces? ¿Cuáles son sus negocios y cuál es el origen de sus dineros? ¿Qué esperaban obtener del nuevo gobierno a cambio de su aporte? ¿Registraron ese aporte en la aplicación cuentas claras?

¿A qué se refiere Benedetti cuando dice que esa plata se fue para el Pacífico? ¿Tiene esto que ver con los extraordinarios resultados electorales obtenidos allí por el Presidente? Y dado que el ex gerente de campaña ha aseverado que tales recursos no entraron, ¿existía entonces una especie de campaña paralela? ¿Hubo gastos de campaña no pagados desde las cuentas oficiales? ¿Es verdad que la operación de testigos electorales es un ejemplo de esto? ¿O para qué utilizaron esos recursos?

Tratándose de una campaña política, es decir, de la integridad y transparencia de nuestra democracia, no podemos dejar pasar así no más la advertencia del ex embajador de que si cuenta lo que sabe “todos” se van presos. Por supuesto que esperamos que cuente lo que sabe, y quien tenga que asumir responsabilidades que las asuma.

Finalmente, y con el profundo pesar que naturalmente produce una noticia así, el país necesita claridad sobre las circunstancias y los antecedentes de la muerte del coronel de la Policía Oscar Dávila, quien al parecer sabía, entre otras, del episodio del polígrafo aplicado a Marelbys Meza.

No permitamos que el pasar de los días y el fluir de los hechos nos hagan olvidar estas preguntas y otras que también son pertinentes. Colombia merece respuestas.