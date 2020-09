Tumban estatua de Sebastián de Belalcázar

Reducir personajes históricos a una dicotomía entre demonio o héroe, es una tarea más bien fútil. Todos tienen luces y sombras. Juzgados con criterios del siglo XXI, no salen indemnes del reproche humanístico. Este año decenas de ciudades han visto derribadas estatuas, en hechos que quieren cobrarles a protagonistas de hace siglos deudas históricas de maltrato, desigualdad y discriminación. Tumbando monumentos no se arreglará el presente. Borrar a los personajes no anulará la historia.

En Popayán, indígenas Misak derribaron la estatua ecuestre de Sebastián de Belalcázar, personaje polémico y fundador, entre otras, de Quito, Cali y Popayán. Vale la pena estudiar su historia, y aprender lo malo y lo bueno, en vez de demoler su figura