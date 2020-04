Ejemplar es la despensa de Jader Aldana, en Frontino, para que en los hogares de los más vulnerables en la cuarentena no falte lo esencial. Esta se exhibe en dos mesitas, la nutren algunos paquetes de cereales, huevos, arepas, legumbres y otros pocos productos. No es mucho, pero sí lo suficiente para despertar la solidaridad de todo su pueblo por las familias más necesitadas. La despensa funciona como el “trueque de la confianza”, en el que cada quien aporta de acuerdo con sus recursos y sentido de apoyo social, incluso personas que viven con lo mínimo se privan de algo de su mercado para que otros más indefensos alimenten a sus familias. Cada quien recoge lo justo. Dice Jader que esta iniciativa no es invento suyo, pero sí un ejemplo que debería replicarse por todo el país.