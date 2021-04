El reciente informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el origen del Sars-CoV-2 no despejó las dudas sobre su posible fuga de un laboratorio chino en Wuhan. Luego de la presentación de los resultados de la investigación, el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreysesus, criticó que las autoridades chinas no facilitaron el acceso a los datos brutos. Otros especialistas también cuestionaron que los expertos en misión en Wuhan durante cuatro semanas no tuvieron la posibilidad de trabajar libremente. El director de la OMS pidió nuevos estudios, con más datos. Este reporte, señaló el director, es un primer paso, pero no ha dado respuesta a las inquietudes que siguen rondando en todo el mundo