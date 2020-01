Una caricatura de “Ricky”, publicada en las páginas de Opinión el pasado martes, generó polémica e inconformidad por parte de sectores que consideraron que era estigmatizante contra el gremio de los profesores, Fecode, y daba pie a que sus miembros fueran objeto de señalamientos injustos.

Tomamos nota de los mensajes, no solo de Fecode sino de los lectores, que manifestaron su posición. Las caricaturas son una forma particular de opinión, en cuya naturaleza está acudir a formas de expresión que pueden resultar chocantes o molestas, y de allí que bordeen ciertos límites que otras manifestaciones de opinión no harían. EL COLOMBIANO no ha tenido en ningún momento ánimo de señalamientos ni estigmatizaciones contra un sector tan importante de nuestra sociedad como es el de los maestros. Para todos ellos, nuestro mensaje de respeto y reconocimiento a su labor.