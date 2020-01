Cuando se produjo la rocambolesca huida de Aída Merlano el año pasado, fueron muchas las hipótesis sobre su posible destino en Venezuela. No era descabellado: ante la realidad de un no-gobierno, una ausencia de relaciones diplomáticas con el régimen que allí controla la justicia y las fuerzas armadas, y unos pocos poderes civiles acorralados, era una opción para eludir la ley. Para Merlano, en sus cálculos, podría significar una salida pronto, pero también el riesgo de quedar sin asistencia consular, pues Colombia no tiene forma de asistir a sus connacionales detenidos en Venezuela. Queda expuesta a vejámenes y chantajes.

El Gobierno de Colombia forzosamente habrá de ser coherente, pese a las incomprensiones e incluso ridiculizaciones a las que se verá sometido. Si no reconoce de ninguna forma a la dictadura de Maduro, no puede paralelamente darle curso a una solicitud judicial a un poder que no tiene legitimidad. Y sabe, por otro lado, que Juan Guaidó no tiene ninguna forma de ejecutar actos de cooperación jurídica. Maduro y su régimen se regocijarán de jugar con las pretensiones colombianas de traer de nuevo a la exsenadora barranquillera ante al justicia. Si Aída Merlano finalmente queda libre, bajo el pretexto de que Colombia no pidió la extradición a quien correspondía, queda abierta la puerta para que todos los prófugos busquen su particular “zona franca” en la dictadura vecina.