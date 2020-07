No es segura aún la extradición hacia EE.UU. de Alex Saab, que Cabo Verde debería aprobar

Las noticias conocidas sobre el procedimiento judicial de extradición que las autoridades de Cabo Verde adelantan al colombo-venezolano Alex Saab indican la importancia superlativa que la dictadura chavista de Nicolás Maduro concede a este enigmático y turbio empresario, al que no solo le otorgaron la ciudadanía por vía exprés, sino que pretenden ahora hacerlo pasar como un alto representante diplomático con fuero especial, circunstancia que no han podido hacer creer a aquel gobierno, a pesar de contratar para el efecto a juristas reconocidos y a ex jueces expertos no en leyes sino en golpes mediáticos y alardes teatrales propios del mundo del espectáculo.

El gobierno de Cabo Verde, para absoluta sorpresa de la dictadura venezolana, acostumbrada a manipular todas las ramas del poder, ha declarado en todo momento que el proceso está en manos de los jueces y que no van a decidir nada contrario a lo que decidan estos en cumplimiento de la ley. Y aunque se ha insistido en que es casi un hecho la extradición del personaje a Estados Unidos, nada puede darse por seguro.

También a Colombia le interesa que Saab rinda cuentas ante la justicia y pueda sumar elementos de prueba contra una dictadura corrupta, que dilapida los recursos, cada vez más escasos, de toda una nación, y una de cuyas patas sale de carteles del narcotráfico. Otros protegidos por el régimen y hoy “opositores” están fugados, como el siniestro exgeneral Hugo Carvajal, debido a la complicidad de ciertos gobiernos europeos.