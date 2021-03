Llamado de atención a bancada municipal del C.D.

El jefe del Centro Democrático, el expresidente Álvaro Uribe, tuvo que llamar la atención y poner firmes a los ocho concejales de su bancada en el Concejo de Medellín, al recordarles que allí es partido de oposición y no deben tener participación en el gobierno municipal. También les dijo que “la oposición tiene que ser seria, motivada, argumental, no de insultos”. Lo cierto es que esa bancada no ha actuado de forma concertada salvo en las últimas semanas. A algunos concejales la lejanía de las cuotas, como se los reclama el expresidente, les va a causar vahídos. El propio Alfredo Ramos ha denunciado la ambigüedad de algunos de sus colegas de bancada