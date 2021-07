La vacuna, el nuevo pasaporte

El covid es una pandemia que se resuelve lentamente, han sido enormes los esfuerzos de gobiernos, científicos, empresas farmacéuticas y empleados del sector salud que se han comprometido con este reto planetario. Son muchas las personas que lamentablemente han perdido su vida en esta época difícil de entender. La vacuna es hoy el camino para evitar la muerte, no el contagio, en personas a no ser que se presenten riesgos por preexistencias, también es el “pasaporte” para viajar entre países; incluso, ya en EE.UU. es requisito formal para colegios y universidades privadas. Vacunarse o no es un acto de libertad, pero si el mundo necesita que el 70 % de la población lo haga para alcanzar el efecto de rebaño se requiere la generosidad y el compromiso de todos con la inyección