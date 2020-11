Goleada de Uruguay en Barranquilla

Nada como el deporte, y en particular el fútbol, para subir el ánimo de un país que por momentos no ve mayores opciones de vínculo anímico colectivo. Ayer había esperanza y ganas de festejar triunfo de la Selección Nacional en Barranquilla. Incluso las autoridades temían aglomeraciones y parranda colectiva. Colombia jugaba de local y venía de una buena racha en anteriores partidos. Y Uruguay venía de ser derrotado por Ecuador en Quito. No pudo ser: los uruguayos fueron contundentes y anotaron tres goles, por cero de los colombianos. El técnico Queiroz deberá analizar muchas cosas y los jugadores también. Próximo partido, con Ecuador. Ojalá haya victoria y buen fútbol.