El presidente del Grupo Sura, David Bojanini, anunció su retiro a partir del próximo mes de marzo. El ingeniero industrial sigue una línea de conducta del grupo de empresas del conocido como Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), de retirarse una vez cumplida determinada edad, una política que envía un mensaje, ante todo, de no entronizarse en los cargos, de concebir el puesto de liderazgo no como un engolosinamiento con el indudable poder que tiene sino como servicio, a la sociedad, a los accionistas, y a sus colaboradores y compañeros de trabajo. No obstante, y considerando la renovación de liderazgos que esa política permite, también es el paso a otra línea de actuación cuando están en una etapa de pleno rendimiento personal y profesional, con una experticia y conocimiento que no deberían ser desaprovechados. Hay retiros, como este, que dejan la sensación de que se producen demasiado pronto.

La sola trayectoria profesional de Bojanini es sobresaliente. Pero su liderazgo en la sociedad y el país ha sido invaluable. El grupo del que tomó el timón en 2006 -comenzó en él como joven profesional desde 1984- está hoy en 11 países. En 2014, aceptó ser Director por un Día de este diario. Lo hizo con plena dedicación y concediéndole la máxima importancia: un líder que no acepta nada menor a la excelencia. Y que mostró con creces que su visión va mucho más allá de los balances, y que vuela a décadas por delante. Muchos aportes podrá hacer desde otros destinos, y su voz sensata y ecuánime habrá de seguirse escuchando.