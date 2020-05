Es un acto de responsabilidad social y consigo mismo la donación de sangre. Hacerlo es salvar vidas. Debido al aislamiento obligatorio los bancos de sangre de la ciudad enfrentan escasez, uno de ellos es el del Hospital General de Medellín (HGM), el cual no solo sirve a sus pacientes sino a otros centros de Medellín y Antioquia. Donar sangre es un acto saludable, renueva las células que se producen en la médula ósea, disminuye el riesgo de infarto del corazón y derrames. El donante será informado y asesorado si presenta algún resultado positivo por enfermedad transmitida a través del líquido: HIV, Hepatitis B, Hepatitis C, Chagas, Sífilis, Paraparesia Espástica (HTLV I y II). Para ser donante, favor comunicase con el HGM al WhatsApp: 313 62 444 63 o al No 384 73 00, extensiones 1887 y 1883 .