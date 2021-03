Claudia López, de nuevo víctima de sus palabras

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, está experimentando en carne propia lo que, desde la oposición, armaba ella a cualquier funcionario que no fuera de su cuerda cuando hacía o decía cosas que no eran de su agrado. Su declaración sobre los venezolanos y la inseguridad ha llevado a que la tachen de xenófoba, excluyente, y hasta de promocionar discursos de odio. Medirse en las palabras nunca ha sido su virtud y, cuando no es un juez el que la obliga a retractarse de cualquiera de sus muchas inexactitudes o acusaciones temerarias, es la creciente oposición que va acumulando la que impugna sus dichos o sus actuaciones. El problema con los actos delincuenciales requiere más análisis y mejor entendimiento con la sociedad que los sufre