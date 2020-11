Autoridades estatales y electorales de EE.UU. dictaminan que hay un ganador claro, sin fraude

Van a cumplirse dos semanas desde las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Ya las autoridades de casi todos los estados han presentado sus resultados, y Joseph Biden pasó de largo el mínimo de 270 votos de colegios electorales necesarios para ser proclamado presidente. Pero el gobernante en ejercicio y candidato derrotado, Donald Trump, sigue empeñado en negar las evidencias y aceptar que una mayoría sin precedentes –por número de votos– le notificó que, como gustaba decir tanto a él mismo en sus realities de TV, “estás despedido”.

The New York Times hizo el ejercicio periodístico de obtener pronunciamiento de cada una de las autoridades electorales de los 50 estados de la Unión para preguntarles por evidencias de fraude, denuncias creíbles o motivos para impugnar los resultados. La respuesta pronta de 49 de los 50 fue la misma: no hay evidencias de fraude. Solo Texas demoró la respuesta, aunque luego dijo lo mismo.

Una Comisión de la que hacen parte autoridades electorales y la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA), del Departamento de Seguridad Nacional, dictaminó que “las elecciones el 3 de noviembre fueron las más seguras en la historia de Estados Unidos”. La insistencia de Trump en acusar fraude ya incluso genera grietas en los líderes del partido republicano. Solo el núcleo duro azuza al presidente para que persista en denuncias y pleitos judiciales –muchos de ellos desestimados por los jueces al no recibir ninguna evidencia de manipulación electoral– mientras los demás piden iniciar de una vez el proceso de transición.