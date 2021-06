Ataque armado al helicóptero presidencial

Es de la mayor gravedad lo ocurrido ayer, cuando el helicóptero presidencial de la Fuerza Aérea Colombiana en el cual se desplazaban, entre otros, el presidente Iván Duque, el ministro del Interior Daniel Palacios, y el de Defensa Diego Molano, fue impactado por proyectiles disparados desde tierra, en Cúcuta. Hasta anoche no estaba claro quién o quiénes dispararon. Que supieran o no que en esa aeronave se transportaba el presidente de Colombia no resta gravedad a una acción que no parece improvisada, por cuanto el tamaño del helicóptero y su rotulación con el nombre de la Fuerza Aérea informa claramente a quien apunte y dispare que lo está haciendo contra un objetivo especialmente protegido. Y son disparos que se hacen con el ánimo de derribar la nave y abatir a sus ocupantes.

La investigación tiene que ser inmediata, pronta en resultados, con despliegue de todos los recursos operativos y de inteligencia. Si ya probaron que el helicóptero presidencial puede ser impactado, y que solo por azar no tuvo resultados nefastos en lo personal y en lo institucional, habrá que iniciar ya todos los ajustes en los sistemas de seguridad presidencial y de los altos funcionarios. En ejercicio de sus funciones sobrevuelan zonas de máximo y alto riesgo, y no solo las sobrevuelan, sino que despliegan actividad institucional.

Por fortuna el atentado no pasó a mayores. Pero el presidente, sus ministros y el país deben tener las máximas garantías de que ataques así no pueden ocurrir