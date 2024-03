Ortografía para todos: sobre el lenguaje incluyente

Que nadie se enoje. Bueno, el que quiera enojarse que se enoje, en su derecho está. El lenguaje incluyente hace enojar a muchos. Unos se enojan por defender la “pureza” del idioma, mientras otros también se enojan, pero por pretender imponer formas y fórmulas. No y no. El idioma no es puro. Si fuera “puro”, todavía diríamos tabula y no tabla. El idioma es más bien puto. En cualquier momento de los siglos IV y VI, un autor, cuyo nombre no conocemos nosotros, hizo una lista de palabras latinas mal escritas, según él, “mal escritas”. Estaba muy preocupado por lo que muchos veían como la decadencia del viejo latín. El Imperio romano se regó mucho, llegó hasta la península donde hoy está España, hasta el norte del África (por aquí entran las guerras púnicas y Cartago). Si un pueblo se expande, necesariamente se choca y se entiende con otras culturas, cada una con su forma de hablar, de nombrar el mundo, y su idioma, el del pueblo que va ocupando el espacio de otros pueblos, irá cambiando muy lentamente. Esto le pasó al latín del Imperio. El soldado que llegó a lo que ellos llamaron Hispania (“tierra de conejos”) no hablaba el latín de Cicerón (el hombre de la oratoria) ni el de Virgilio (el de la Eneida), así como yo no hablo el español de Cervantes. Es que ni siquiera hablo igual a mis abuelos.

El texto de aquel hombre preocupado por la decadencia del latín se titula Appendix Probi. Tabula non tabla, escribió. Speculum non speclum (esta se convirtió en espejo). Así que al idioma lo hicieron los “errores”.

Ustedes estarán pensando “y esta carreta qué tiene que ver con el lenguaje incluyente. ¿Se equivocaron de título estos muchachos de El Colombiano?”. Toda esta carreta demuestra que aquello que hoy calificamos como error, rareza y fealdad mañana puede ser la forma correcta, común y bella.

Esto depende de si se adecúa a la gramática que todos tenemos en la cabeza, la que aprendemos naturalmente y con extraordinaria facilidad en los primeros siete años de vida.

Hay propuestas imposibles, que nacieron muertas porque se salen de esa gramática que tenemos en la cabeza: niñxs, niñ@s. Están tan fuera de nuestra lógica (de nuestra morfología, de la estructura de nuestras palabras) que no podemos ni pronunciarlas. Esto las condena.

Hay otras muy difíciles, pero viables (muy difíciles). Aquí meto amigues. Tiene la ventaja de que podemos pronunciarla, pero la gran dificultad de que se sale de la lógica también: niño, niña, amigo, amiga... Harán falta varias generaciones para naturalizar semejante cambio, un esfuerzo grande para nuestro cerebro.

Y, finalmente, hay otras bastante ajustadas a nuestra gramática casera: los niños y las niñas, por ejemplo, una fórmula correcta, que pronunciamos tranquilamente, pero larga, y los hablantes somos perezosos, no nos gustan los esfuerzos. Los y las niñas, otro ejemplo, es una forma incorrecta dentro de la gramática oficial (la de los libros, de las academias, que no es la casera, la callejera), pero es natural para la otra gramática, natural para el hablante (pocos ven y comprenden el error).