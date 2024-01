Ortografía para todos: preguntan los lectores

Luis Fernando Vanegas Cárdenas. En el editorial de El Colombiano se lee: “... hay demoras en la entrada en operación de proyectos claves de transmisión...”. Creo que debería decir proyectos clave, y no proyectos claves.

Luis, tenemos esas dos opciones para estas estructuras: proyectos clave o proyectos claves. En la primera, clave es un sustantivo en aposición (por eso no tiene la marca del plural). En el segundo, clave es prácticamente un adjetivo, por lo cual tiene que llevar la marca. Por lo primero es por lo cual la forma correcta es parques biblioteca, y no parques bibliotecas. Sustantivo con otro sustantivo al ladito (aposición). No todos los sustantivos pueden funcionar como adjetivos.

Elkin Castrillón. El Colombiano, Diego Mesa Puyo: “... que este compuesta por miembros con conocimientos y experiencia técnica”.

Sí, señor. Don Diego Mesa se tragó la tilde de esté. Yo insisto en que estos son errores de dedo y no de ignorancia. Es aquí donde falta un editor-corrector de textos.

Orlando Jiménez. De un tiempo para acá se ha vuelto común en muchos periodistas el mal uso de la preposición hasta, como puede verse en el titular de El Colombiano “Las tasas de interés solo bajarían hasta diciembre”. Lo que intenta el artículo en cuestión indicar es que antes de diciembre no bajarán las tasas, pero tal como lo titulan indica que después de diciembre no bajarían, puesto que solo puede ser hasta diciembre.

Orlando, tenemos aquí un fenómeno llamado negación encubierta. No puedo decir que sea incorrecto el titular, pero sí peligrosamente ambiguo. Un lector que no tenga el contexto del cuento de las tasas de interés se puede perder fácilmente. Mientras que un lector, como es tu caso, que tenga el contexto y entienda un poquito la situación económica agarrará bien la idea. Su conciencia lingüística, la del lector que entiende el contexto, completará la información real: las tasas no van a bajar antes de diciembre. Como la prensa es para todo el mundo, viva la democracia, el colega debió haber elegido una opción más clara, como bien señalas, para qué enredarnos, no somos poetas: “Las tasas de interés no van a bajar antes de diciembre”. O en positivo, como cuando el presidente era Iván Duque: “Las tasas de interés bajarán después de diciembre”.

Quien esté fuera de contexto o no entenderá o, peor, entenderá que las tasas seguirán bajando y que desde diciembre no bajarán más. Todo lo contrario. No adornemos tanto, colegas.

Guillermo León Vallejo. En la nota del día de hoy sobre los nuevos dueños de Almacenes Éxito, en uno de sus apartes dice: “El grupo Calleja es liderado por Juan Carlos Calleja H., quien fue excandidato presidencial de El Salvador”. Para mí esa ex sobra. Debía decir “quien fue candidato presidencial de El Salvador”. ¿Usted qué opina?

Absolutamente de acuerdo con su análisis, Guillermo. Sí, señor. Porque realmente fue candidato y hoy es un excandidato. Aunque tampoco tendría mucho sentido decirlo así: “..., quien hoy es excandidato presidencial de El Salvador”. Ser excandidato no es un oficio que alguien ejerza. Pudo haber escrito “... Carlos Calleja H., excandidato presidencial de El Salvador” o “... Carlos Calleja H., quien fue candidato presidencial de El Salvador”. Y salimos ilesos.