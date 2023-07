Preguntan los lectores

Ómar Ocampo. Hola, Juan David. Quiero que me aclares si las siguientes dos frases son correctas. El sacerdote dice: “No permitas que me aparte nunca jamás de ti”. Y la segunda dice: “Hizo todo lo posible, pero mas sin embargo no lo pudo lograr”. En la primera bastaría con emplear solamente una, bien sea el no o cualquiera de las otras dos. Y en la segunda, con hacer uso de solamente una de las tres será suficiente. Alguien podría decir que es para darle más énfasis a la afirmación, pero para mí es una falta que va contra el correcto uso del idioma.

Voy en orden, Ómar. “No permitas que me aparte nunca jamás de ti”. El adverbio (no) es imprescindible. Eso se llama inductor negativo. Así que “permitas que me aparte nunca jamás de ti” sería una construcción incorrecta, agramatical. Porque estas negaciones necesitan un inductor (no) y un término de polaridad negativa (nunca jamás). Tal y como ocurre en “Yo no dije nada”, donde no + nada crean la negación, y la estructura “Yo dije nada” sería incorrecta (necesita inductor negativo).

La secuencia nunca jamás es enfática. No es incorrecta. Pero, claro, el hablante puede elegir una de las dos si le chocan las redundancias: “No permitas que me aparte nunca de ti” o “No permitas que me aparte jamás de ti”. O bien, más natural, “No permitas que jamás/nunca me aparte de ti”.

“Hizo todo lo posible, pero mas sin embargo no lo pudo lograr”. De nuevo, una expresión enfática (pero mas sin embargo). Recontraenfática, más bien. La diferencia entre esta y nunca jamás es la condición coloquial: pero mas sin embargo es una expresión absolutamente coloquial, es decir, la usamos en la calle hablando, pero nunca en la tesis de grado, por poner un ejemplo. Eso sí, se trata del mas sin tilde, ojo.

Guillermo Vallejo. En la edición impresa me encontré esta perla: en el texto que acompaña las fotos sobre contaminación de plástico que invade a la India, se dice que los residuos han tapado por completo los causes de algunos ríos. ¿Causes? Me pregunto para qué sirve el corrector. ¡A falta que hace la sección fe de erratas!

Sí, Guillermo. Hay mellizos muy peligrosos en español: cause es el verbo causar (Ojalá no cause muchos problemas); cauce es el de los ríos. Encausar es “formar causa judicial contra alguien” (empapelarlo, decimos aquí); encauzar es encaminar, dirigir, llevar por un cauce. Mellizos peligrosos, porque un corrector automático difícilmente es capaz de detectar el error.