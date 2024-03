Ortografía para todos: lejos y lenguaje incluyente

Preguntan los lectores

Hernán Arango. Juan David, buenos días. En El Colombiano se publicó un artículo titulado “Mala calidad del aire también llega a municipios lejanos de Antioquia”. Al leerlo me lleva a pensar en municipios fuera de Antioquia, otros departamentos, pero el contenido es sobre municipios de Antioquia (Yondó, La Ceja, entre otros). Mi duda está relacionada con el uso del adjetivo lejano: considero que no está bien utilizado. ¿Cuál es su opinión?

Don Hernán, tengo dos comentarios al respecto. No puedo decir que el adjetivo sea inadecuado en este contexto porque, estén fuera o dentro del departamento, pueden ser lejanos. La condición de lejano no es una medida estándar, por lo cual tiene mucho de subjetiva. Por ejemplo, no siento que La Ceja, tierra de mi abuela y de donde me llegó mi apellido, quede lejos. Pero alguien más, parado donde estoy yo en este instante, podrá contradecirme y afirmar que sí es lejos. Es subjetivo. Un ciudadano que esté en este instante en el Amazonas con más razón dirá que La Ceja le queda en la que sabemos que termina en ierda. Ese fue el primer comentario.

El segundo. La preposición de tampoco ayuda porque la secuencia (sintagma) de Antioquia da a entender que los municipios pertenecen a Antioquia (son de Antioquia) o, asimismo, que están lejos de... La redacción pudo ser más clara: “Mala calidad del aire también llega a municipios antiqueños fuera del Valle de Aburrá”. “Mala calidad del aire no solo afecta a Medellín”. Aquí recordé lo malo que siempre he sido para titular. Fallé como periodista.

Verónica Abad. Buenos días, Juan David. Leí tu artículo ayer y la duda de cómo escribir para ser incluyente y castiza todavía me quedó al terminar de leer. Estoy escribiendo un libro sobre la adolescencia y todavía no sé cómo hacerlo cuando hablo de los dos géneros. ¿Me puedes ayudar?

Doctora Verónica, primero, siempre me alegra saber que aún hay tanta gente haciendo libros. Tanta gente escribiendo, contando sus historias, vertiendo su conocimiento. Yo también tengo más duda que certeza, porque el equilibrio entre ser castizo y ser incluyente es de trapecista si queremos darle gusto a todo el mundo. A la hora de hacer un libro, es mejor recurrir al sentido práctico y común que a toda vieja norma gramatical o a toda exigencia políticamente correcta. Van dos:

1. Use los adolescentes y las adolescentes unas pocas veces. Pero use muchas más veces los adolescentes para referirse a los muchachos y a las muchachas. Porque los y las adolescentes me parece una muy buena opción, pero, como les expliqué la semana pasada, es “incorrecta” dentro de la gramática académica.

2. No recurra a formas tipo los(as) niños(as). Son correctas dentro de la ortografía y la gramática, pero muy poco prácticas. Es decir, figúrese un párrafo en el cual deba usar tres o cuatro veces estas formas. Y yo siento, y es este un comentario más subjetivo que cualquier otro de esta columna, que es violento, que violenta la apariencia de nuestro idioma. Es brusco.