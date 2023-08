Por Juan David Villa

Espero que no les haya molestado la columna anterior, repleta ella de guachadas nuestras. Las palabras soeces forman parte de la riqueza máxima del idioma, es decir, su léxico. Ese tesoro mágico con el cual nombramos las cosas del mundo, expresamos nuestros sentires, mentimos, ofendemos, hacemos poesía... Todo lo cual, y mucho más, nos hace Homo sapiens sapiens.

Por otro lado, la palabra soez no siempre ofende. Más aún, en el uso real y cotidiano las usamos para expresar cariño. Sí, señoras y señores, cariño, amistad... En otras palabras, confianza. Y aquí puedo insertar una explicación que les debo de la semana pasada. ¿Por qué mi palabra favorita es hijueputa? No hay palabra que digamos con más entraña: sale de las tripas como una explosión. Ninguna expresa con mayor precisión la rabia o la euforia. No la medimos, no la calculamos. Y no estoy alabando la ofensa. No me gusta cuando ofende, que es para lo que menos sirve hoy. Porque hay tantas otras palabras y comportamientos que verdaderamente hieren el alma que un madrazo, a la hora cierta, es inofensivo. Me perdonarán ustedes, queridos lectores. El idioma me emociona.

Y miren qué etimología tan curiosa tiene puta, que es la parte soez realmente. La semana pasada les conté que aparece por primera vez, según los registros que tenemos, en el año 1129. Lean con calma esta beldad: “Qui á otro dixiere cornudo, ó gafo, ó fududencolo, ó puta, ó gafa, peche un maravedi, et el maravedi sea de tres mencales et medio”. Un texto que se acerca a los mil años y que demuestra la evolución del idioma, tan grande esta que resulta casi incompresible para nosotros, hispanoparlantes del siglo XXI. En resumen, sentencia que quien le diga esto a otra persona deberá pagar esa cantidad de dinero (maravedís y mencales son plata, dinero). Gafo, fududencolo y puta son insultos. El primero significa leproso. El segundo es muy fuerte (me río yo). Ahora sí la etimología: parece que viene de puttus, una variable del latín putus, la cual traduce ‘niño’.

Preguntan los lectores.

Elkin Castrillón. Gazapos. Fin de la columna: “Cada uno a sido sopesado...”. Comienzo de la columna: “... analistas parecen coincidir es que existe una especie...”.

Yo soy editor. Así que puedo decirte que estos duelen más porque son evidentísimos. En el arte de la edición, lo evidente es supremamente peligroso. Quiero decir con esto que no son errores por ignorancia (desconocimiento de la norma), sino por descuido (en la vida íntima también descuidamos lo evidente, como decir gracias o te quiero). “Cada uno ha sido sopesado...”, con ha porque es el verbo haber. Cuando tengan alguna dificultad para identificarlo (no es evidente para todo el mundo), observen qué tiene después: si tiene un verbo en participio regular (terminado en -do) o en participio irregular (ha hecho, en vez de ha hacido), debe ser el verbo haber (ha sido, ha amado, ha escrito...).

Y sobre la segunda, un típico error de dedo y de ojo. “... parecen coincidir es que existe”. El ojo pasa de largo y ve en donde realmente dice es, porque el cerebro tiende a la información correcta.