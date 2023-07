José Rafael Arango

El origen del Godello es incierto ya que se cree que fue traído a Galicia por los romanos, o quizás por los celtas. Cacabelos o Villafranca del Bierzo son claros ejemplos de pueblos medievales que arroparon el camino de Santiago y es en la abadía cluniacense, en donde a los peregrinos se les refrescaba con el vino blanco de Godello o tinto de Mencía, desde el siglo XII, como consta en sus registros.

Esta variedad, nativa del este de Galicia y del norte de Portugal estuvo cerca de la extinción en la década de los 80 del siglo XX, posteriormente tuvo una recuperación, llegando en 2021 cerca a las 1.200 hectáreas pero con una tendencia a crecer y a consolidarse. Se sabe que fue utilizado como uva de mesa en la zona hasta bien entrado el siglo XX, y no fue hasta principios del siglo XXI cuando ascendió como variedad blanca premium, gracias a la mano sabia de enólogos como Rafael Palacios y Raúl Pérez.

Otros nombres para esta aromática variedad son: Agudello, Verdeja, Verdello o Berdello Ojo de Gallo, también Portugal se conoce como Verdelho do Dão y como Gouveio en el Douro, como lo señala la Master of Wine Jancis Robinson. Estas sinonimias no deben permitir que se confunda con la variedad Verdejo de Rueda, siendo la Godello menos ácida, con menos alcohol y mayor afinidad para su crianza en barrica, dando vinos muy delicados.

La variedad Godello es la uva blanca reina en zonas como Valdeorras y el Bierzo, pero se puede encontrar también —con menor protagonismo— en Rías Baixas, Betanzos, Monterrei y Ribeiro. Sin embargo es Bierzo la región que hoy protagoniza los Godellos mas finos y elegantes. Esta es una región española situada al noroeste de la provincia de León, en la comunidad autónoma de Castilla y León. Con 2.349 hectáreas total de vides, la Godello representa el 4 % del viñedo berciano.

En cuanto a las características de la Godello se trata de una uva de gran calidad y con gran expresión. Produce vinos de color amarillo pajizo, con reflejos verdes, en nariz evoca flores, galletas de avena, hierbas aromáticas, frutas blancas maduras como las peras, cítricos y heno. Los Godellos son vinos equilibrados, untuosos con gran mineralidad, sorprendiendo con un toque ligeramente amargo al final. Esta uva tiene una magnífica capacidad de envejecimiento en barrica de madera, produciendo vinos que vale la pena probar.

Cabe destacar el trabajo de Rafael Palacios quien marcó la senda de la calidad de los buenos Godellos con su “As Sortes” y el “O Soro”, uno de los mejores vinos blancos jamás elaborados en España y más difíciles de conseguir debido a su corta disponibilidad. Por suerte, igualmente deliciosos son otros vinos de esta variedad, como el EZ de la Bodega Emilio Moro.

EZ Emilio Moro 2020

100% Godello

Bierzo

España

Tiempo de Guarda entre 5 y 8 años

Temperatura de Servicio 11ºC

Dislicores

Alcohol 13,5 % AbV