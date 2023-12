El jardín de Epicuro: Cataluña la perla del Mediterráneo

Hoy quiero hablarles de una tierra llena de historia y de leyenda, tierra de fenicios, griegos y romanos que consolidaron una cultura del vino, que llegó hasta nosotros con el dulce nombre del Vi.

Cataluña tiene una extensión de 32.107 kilómetros cuadrados (equivalentes al departamento de Nariño) es el hogar de unos 8.500 viticultores y 800 bodegas. Con un Total de 55.000 ha. dedicadas al cultivo de la vid que producen 3,1 millones de hectolitros de vino al año. Por si fuera poco de los 947 municipios que componen Cataluña, más de 500 tienen alguna superficie de vid en su territorio, hay cerca de 5.000 h de “viticultura de montaña” practicada a altitudes de más de 500 ms.n.m. o en pendientes pronunciadas de 30% de inclinación o más, donde casi 1/3 del total de la superficie de viñedos tienen certificado de viticultura orgánica, sin duda un escenario impresionante ubicado en el corazón del Mediterráneo para hacer un crisol de culturas, donde vinos y gastronomía han encontrado una de sus grandes gestas.

Esta industria genera más de 25.000 empleos directos e indirectos con un volumen de negocio cercano a los 1.200 millones de euros al año. Cataluña vende en Latinoamérica 10, 3 millones de botellas que equivalen a 39, 4 millones de euros. El vino catalán viene en ascenso en el mercado latinoamericano con un incremento de 40 % en facturación y 20 % en volumen comparando 2022 frente a 2021.

A la antigua historia del vino en Cataluña se le suma una geografía única. Las viñas catalanas están desde el Mediterráneo hasta los Pirineos, desde la frontera con Francia hasta los límites con Aragón. Una gran diversidad de climas, de paisajes, de terrenos, de uvas que dan como resultado 12 denominaciones de origen (D.O.) distintas, incluida la D.O Cava, el vino espumoso de método tradicional o champenoise más famoso de España y que se cultiva en un 90 por ciento en Cataluña. La Denominación de Origen (DO) es un sistema que cataloga los vinos de acuerdo con la zona geográfica donde se producen. En España existen 96 denominaciones de origen como Rioja, Ribera del Duero o Rueda.

Hoy les traigo la DO Costers del Segre con un clima continental, influenciado por la proximidad de las montañas y una pluviometría que no sobrepasa los 300 mm al año, tierra de antiguas ermitas y monasterios, donde variedades como garnacha, cariñena, cabernet sauvignon, ull de llebre (tempranillo), garrut (monastrell), trepat o mazuela han encontrado su suelo sagrado, otorgando unos vinos potentes, sápidos y ampulosos memorables para disfrutar y guardar.