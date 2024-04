El Dorado en vivo, de la nostalgia a la vitalidad

Este no es un regreso, tampoco es la evocación nostálgica de tiempos mejores, así El Dorado sea el gran momento del rock colombiano. Los Aterciopelados no regresan con este disco, porque nunca se fueron, porque siempre han estado activos, creando, juntos y separados, arte o activismo, rocanrol o ranchera, mejor dicho, esto es una mezcla de nostalgia y vitalidad.

El Dorado, esa placa discográfica del año 1995 representativa para el rock de nuestro país, se reinventa y llega en formato de En vivo, 24 años después, en un memorable concierto en Bogotá. De esa vitalidad, hablaremos.

Con este disco Los Aterciopelados nos regalan una joya musical que redefine la experiencia de escuchar su icónico álbum El Dorado. Algunos lo vivieron en vivo en un show único en Bogotá, pero en el disco, la banda nos invita a revivir la magia de este álbum, con la naturalidad de Andrea en escenario y su voz de volcán, con la contundencia exacta en el bajo de Héctor, y con un puñado de músicos jóvenes que han hecho de estas nuevas versiones un bálsamo para escuchar como la primera vez.

El nombre del disco llegó porque la banda quería hablar de la leyenda de El Dorado, y de la intención de los españoles por saquear, así no hayan podido hacerlo porque el oro estaba en el interior de los corazones de nuestros indígenas. Pero no solo por eso, también llamaron el disco de esa manera porque esa banda juvenil de los noventas quería viajar, quería despegar del Aeropuerto El Dorado. Ese sueño se cumplió, ahora no se bajan de aviones yendo de acá para allá con su música.

Esta fue una dorada celebración que quedó plasmada en este disco de 16 canciones, que siguen siendo actuales, que cantan a las mismas problemáticas y que reflejan la juventud de una banda que ya es adulta.

Lo que hace que este álbum en vivo sea verdaderamente especial, primero, es la reunión que generaron, pues el público que lo vio en vivo, ya asistió con sus hijos, cuando en su primera vez fueron siendo adolescentes. Además del sonido y los arreglos, que sonaron experimentales, arriesgados y por supuesto, más rockeros y punkeros que en los noventa. También la colaboración con Carlos Vives y Rubén Albarrán, reafirma que este disco, al lado de el RE de Café Tacvba y de La Tierra del Olvido de Carlos Vives, es uno de los emblemas del rock latino de los años noventa.

Desde las melodías contagiosas de Florecita Rockera hasta la intensidad emocional de Cosita Seria, cada track nos sumerge en un viaje sonoro que celebra la diversidad cultural y la riqueza musical de Latinoamérica y obviamente, la vida majestuosa de esa banda que nos cambió la vida a los colombianos.

La energía palpable del público presente en el concierto se transmite a través de las grabaciones, cosa que crea una conexión íntima entre la banda y sus seguidores. Ustedes la podrán sentir en el disco.

El Dorado en vivo no solo es un homenaje al legado de la banda, es un tesoro para los fans. Es un testimonio de la eterna búsqueda de El Dorado, no como un lugar físico, sino como un estado de gracia alcanzado a través de estas 16 canciones que nos muestran el rock colombiano sin artilugios. Este tesoro musical refleja la humanidad de una banda real que se ha hecho a pulso. No son nostalgia, los Aterciopelados son vitalidad.