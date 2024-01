Por Juan Gómez Martínez - opinion@elcolombiano.com.co

Hace unos años, el tema de la conexión de toda la América por carretera era recurrente. Ahora parece olvidado, sin ningún valor para ser comentado y analizado como antes.

Recuerdo que un amigo, quien era secretario en la embajada de Colombia en Panamá, me comentó de una conferencia del ministro de agricultura en aquel país, en la que dijo que no podían permitir que se hiciera una carretera entre los dos países, para conectar todas las Américas, porque “Panamá se llenaría de colombianos o, lo que es peor, de antioqueños”. Creo que esos tiempos y temores, han pasado y ya no pueden ser argumentos para no permitir acabar con el llamado “tapón del Darién”. Las tres Américas necesitan estar unidas por carretera y, si hay temores por alguna razón válida, se podrá establecer un control y vigilancia efectiva.

Desde el Canadá hasta Panamá se pueden recorrer por carretera todos los países de Norteamérica y Centroamérica sin ningún inconveniente. Allí se interrumpe por unos kilómetros y luego se puede recorrer todo Suramérica desde el Urabá antioqueño hasta la Patagonia en el extremo sur del continente americano. Es algo inconcebible en estos tiempos, que no haya una comunicación terrestre, cuando se pueden poner todos los controles y seguridades para impedir que se utilice este medio de comunicación para oscuras actividades como es el narcotráfico.

Ya se ha demostrado que no hay impedimentos ni barreras para transitar de Colombia hacia Panamá por otros medios ilegales y que son aprovechados por ciudadanos de todo el mundo. No sólo colombianos sino de las islas del Caribe, de África y de países que nadie se hubiera imaginado. Esta vía ilegal se utiliza para el llamado “sueño americano”, por donde transitan para llegar al país del norte. Vía que seguramente muchos aprovechan para el transporte de drogas ilícitas.

Una buena carretera se podría controlar con mayor facilidad que el camino entre la selva como lo están aprovechando para otros fines no muy santos. Una vía amplia y elevada para no interrumpir el libre tránsito de los animales y para no perjudicar la selva tropical, es factible y sin ningún daño para la naturaleza. El costo de su construcción sin duda será alto, pero la importancia para la continuidad de la vía panamericana y la unión de todo el continente americano, justifica el esfuerzo económico de los dos países que en este momento son la barrera que interrumpe la comunicación terrestre de las Américas.

Alguna vez propuse la creación de una universidad en la frontera colombo-panameña, para el estudio de asuntos del medio ambiente, de agronomía, del calentamiento global y sus soluciones, con un laboratorio natural como es la selva tropical que se encuentra en esa región fronteriza. La carretera facilitaría ese sueño.

En la época en que vivimos, cualquier posibilidad de daños ambientales se pueden evitar y, más bien, se puede aprovechar la riqueza que tenemos entre los dos países para bien de la humanidad.