Por Jorge Zuluaga Ceballos - opinion@elcolombiano.com.co

En todas las elecciones para presidente uno de los criterios que varios buscamos en una persona es que tenga el país en su cabeza, algo nada fácil en Colombia que es de regiones e idiosincrasias con problemas coyunturales e incluso violencias y formas de verse diferentes. Por eso parece extraño cuando una periodista interroga al presidente acerca de los diálogos reiniciados con el Eln y él responde que está en Dubai y que México queda en otra parte.

El proceso de paz con el Eln debe ser uno de los más importantes y de más cuidado por parte del presidente, pues es el grupo con más procesos de paz iniciados e interrumpidos y con muestras reales de su poco interés por mejorar la situación del país, o sino cómo se entienden sus explicaciones acerca del secuestro y sus necesidades de dinero para mantenerse por cualquier medio. Esa respuesta del presidente no puede ser explicada en un mundo hiperconectado y menos puede provenir de un mandatario que se dice conocedor de las necesidades del país.

¿Será entonces que requeriremos que el jefe de Estado acabe su periplo internacional (ya muy largo por cierto) para que se pueda ubicar geográficamente en Colombia y pueda atender las necesidades mas latentes de nuestro país? Tomemos por ejemplo el problema de salud que provocará la nueva reforma y que ya hoy sin aprobar se siente, o el decrecimiento económico tantas veces mencionado como una ventaja o incluso su poca ejecución que afecta todos los rubros de la economía e incluso ahuyenta inversores, solo por mencionar unas pocas que están sin resolver.

Es hora ya que el presidente deje de trinar como método para manejar e informar a este país o busque atriles internacionales para mostrarse como lo que no ha logrado ser (un líder mundial). Que se concentre en gobernar a Colombia, a la que tanta falta le hace un presidente que piense en los colombianos (los que votaron por el y los que no lo hicieron) para que podamos retornar la senda de crecimiento que veníamos teniendo. A pesar de lo que muchos sigan pensando, la realidad de cada día nos demuestra que no estamos siguiendo el camino adecuado.