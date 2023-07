Por Alberto Maya Restrepo - opinion@elcolombiano.com.co

¿Por qué la sorpresa por la no integración Avianca/Viva Air ? ¿Acaso esa no era la meta que perseguía Avianca? ¿Para qué, entonces, compró unos derechos en Viva Air por unos 240 millones de dólares? Alguien diría que le salió barata la borrada del mapa de Viva.

Pareciera que en el ADN de Avianca, independientemente de quien sea su dueño, está la idea de “tragarse” a la competencia. A principios de los años 40 Avianca salió de la conjunción de Scadta (sociedad colombo-alemana) y de Saco (de capital colombiano). Desde entonces, la sucesora de Scadta ha hecho desaparecer del mercado a muchas aerolíneas que le han competido. Recordemos algunas: Lansa, RAS, Aerocondor, Taxader, Aces, SAM.

Avianca no pertenece mayoritariamente a colombianos. Vuela con nuestra bandera pero hace meses comunicó que a partir de ese momento las acciones de Avianca valían $0,00 (cero pesos), así que ¿quiénes son sus dueños? Los acreedores que, por varios miles de millones de dólares, buscan recuperar lo que se les debe. No declaran ser una low cost, pero se desenvuelven como una de ellas. Hoy no va quedando rastro de sus políticas de atención, servicio y demás que, así fuera un monopolio, invitaban a ser sus clientes. Hoy se usa solo bajo la premisa de que “es que tengo que ir de aquí a allá”, confiando en que los estándares de seguridad, puntal fundamental en el transporte aéreo, no los descuiden.